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2021'de her yerde depozito makinaları olacak!

2021 yılından itibaren market ve AVM'ler için depozito makinesi zorunluluğu geliyor. Bu durum, yerli makine üreticileri için bir fırsat
10 Aralık 2018 13:44
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2021'de her yerde depozito makinaları olacak!

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek oaln Ambalaj Atıklaırnın Kontrolü Yönetmeliği'nin sadece poşetlerin paralı hale getirilmesiyle sınırlı olmadığını söyledi.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin köşesine taşıdığı açıklamalara göre Bozoğlu, yönetmelikle birlikte market ve AVM'lere, 2021 yılından itibaren depozito makinesi koyma zorunluluğu getirildiğini belirtti.

"Yerli ve milli" vurgusu yapan Bozoğlu, "2021 yılından itibaren Türkiye'nin her tarafında otomatik makine kurulum süreci başlayacak.

Eskisi gibi bakkala götürüp depozito parası almak mümkün olmayacak. AVM ve süpermarketlerin daha hızlı toplamaları sağlanacak. Bu zorunluluk yerli makine üreticileri için de yeni bir fırsat kapısı açacak. Çünkü binlerce market mecburen depozito toplama-dönüştürme makinesi koymak zorunda olacak" dedi.
Dünya
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