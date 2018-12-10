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Eşini öldüren 80 yaşındaki zanlı polise ekmeğiyle teslim olmuş
Bursa'da 66 yaşındaki karısını akşam komşularıyla dışarı çıkmak istediği için öldürdüğü ileri sürülen şeker hastası zanlının emniyete kepek ekmeği ve suyuyla teslim olduğu belirtildi
Bursa'da bıçakla karısını öldüren 80 yaşındaki zanlının emniyete yanındaki kepek ekmeği ve suyuyla teslim olduğu öğrenildi.
Teferrüç Mahallesi Yiğit Sokak'taki evinde tartıştığı 66 yaşındaki karısı Fatma K'yi dün bıçakla boğazını keserek öldüren zanlı Kazım K'nin (80) yaklaşık bir saat ikametinde vakit geçirdikten sonra temizlenip giysilerini değiştirdiği, marketten kepek ekmeği ve su alarak Bursa Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi'ne teslim olduğu belirtildi.
Şeker hastası olduğu için ekmek ve suyu teslim olurken yanında getiren Kazım K'nin ifadesinde, akşam komşularıyla dışarı çıkmak istediği için tartıştığı karısının kendisine saldırması üzerine cinayeti işlediğini iddia ettiği öğrenildi.
Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan Kazım K, adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Cinayet masasına teşekkür ederim. Pişmanım. O anda bir tahrik olayı oldu. Bana bağırıp çağırdı. Ben de olayı yaptım." dedi.
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