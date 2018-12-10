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Engelli rehabilitasyon merkezi servisi kaza yaptı: 4'ü çocuk, 6 yaralı

ADANA'da engelli rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
10 Aralık 2018 14:09
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Engelli rehabilitasyon merkezi servisi kaza yaptı: 4'ü çocuk, 6 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Kozan çıkışında meydana geldi.

Engelli rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan Adem Doğan yönetimindeki 01 BTK 34 plakalı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, minibüsteki 4 rehabilitasyon merkezi öğrencisi, 1 veli ile 1 okul görevlisi yaralandı.

Araçtan çıkamayan yaralılara çevredekiler yardım etti. Sürücüler korkan engelli öğrencileri kendi araçlarına alıp ambulansın gelmesini bekledi.

Daha sonra gelen ambulanslara binmeye çekinen çocuklara, okul görevlileri refakat etti. Yaralılar Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı
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