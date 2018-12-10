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Tarım'dan unvan değişikliği atama ve tercih işlemleri duyurusu
Tarım'dan unvan değişikliği atama ve tercih işlemleri duyurusu
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 unvan değişikliği atama ve tercih işlemleri ile ilgili açıklama yaptı.
2018 Ünvan Değişikliği Atama ve Tercih İşlemleri konulu üstyazı ve genelgeye aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.
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