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Polise saldırdığı iddia edilen sürücü tutuklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sürücü, alkollü olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapmak isteyen polise saldırdığı iddiasıyla tutuklandı
10 Aralık 2018 14:16
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Polise saldırdığı iddia edilen sürücü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Murat G. yönetimindeki 34 PBJ 05 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücünün alkollü olduğu gerekçesiyle görevli polis memuru işlem yapmak istedi. Buna engel olmak isteyen sürücü, polis memuruna saldırdı.

Polis ekipleri, gözaltına aldıkları sürücüden şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi.

Sürücü Murat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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