'İşveren grev kırıcılığı yapmak istiyor'

Demiryolu İşçileri (Demiryol-İş) Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, İzmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) greve ilişkin, Alsancak Gar önünde yaptığı basın açıklamasında, İZBAN'ın çalışanı mutlu edecek, en azından enflasyondan koruyacak bir ücret zammı teklif etmediğini ileri sürdü.

Üyelerinin, karınlarını doyurmaya yetmeyecek bin 850-2 bin 500 lira aralığındaki ücretlerle çalışmalarına rıza göstermeyeceklerini ifade eden Ervüz, "Bizim bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Geçinebilecek bir ücret almak için yasal hakkımız olan grev süresince arkadaşlarımızın ücret almayacaklarının, grevin bir anlamda işsizlik olduğunun, istemediğimiz halde açlık sınırının altında ücret teklif eden işverenimiz tarafından grev yapmaya zorlandığımızın bilinmesini isteriz." diye konuştu.

İZBAN'da Çiğli ile Havalimanı arasında günün yoğun saatlerinde sefer olduğunu vurgulayan Ervüz, yıllar önce kuruma eğitmen olarak taşeron şirket üzerinden alınan 7 makinistin bulunduğunu dile getirdi.

Bu kişilerin TCDD'den emekli olduğunu aktaran Ervüz, şöyle konuştu:

"O arkadaşların üzerinden trenlerin çalıştığını göstermek istiyorlar ancak bizim günlük sefer sayımız 269. Buna karşılık 4 setle 24 sefer planlanıyor. Dolayısıyla bu seferlerin yapılabilme şansı çok uzun vadeli değil. İşveren bizlere el uzatmak yerine maalesef taşeronun eliyle grev kırıcılığı yapmak istiyor ama bunu başarma şansı yok, İZBAN işçisi kararlı. Bu işi sonuna kadar götürecek."

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın"

Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da işçilerin mücadelesinin yanında olduklarını dile getirdi.

İZBAN çalışanlarının asgari ücretin bir tık üzerinde çalıştığını belirten Yıldırım, "Bu işin müsebbibi Aziz Kocaoğlu. 'Ben geçen dönem taraf oldum, bu dönem taraf olmayacağım, Demiryolları baksın.' Böyle bir şey yok. TCDD Genel Müdürü de Ergün Atalay (Türk-İş Genel Başkanı) da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da bakacak. Biz baştan grev kararı alabilirdik ama sabırlı davrandık. İnsanları mağdur etmekten yana olmadığımızı defalarca söyledik ama gün geldi çattı. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın."

Açıklamanın ardından gar önünde toplanan çalışanlar "Direnişin simgesi İZBAN işçisi" sloganı attı.

Halil Şahin