1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Elektronik tebligat' 1 Ocak'ta devrede

Adalet Bakanı Gül, elektronik tebligat (e-tebligat) uygulamasının 1 Ocak itibarıyla devreye gireceğini ve davaları hızlandıracağını söyledi
10 Aralık 2018 14:23
Yazdır
'Elektronik tebligat' 1 Ocak'ta devrede

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, yeni açılan merkezde tüm adliye ve bakanlık çalışanlarının eğitim alarak daha bilinçli bir adalet hizmeti sunma hakkına kavuşacaklarını söyledi.

Gül, eğitim merkezleriyle adalet teşkilatı personelinin bilgi ve yetkinliğin artırılacağını, gelişen olaylara, vakalara, yeni bilgilere erişme imkanına kavuşulacağını dile getirdi.

Eğitim adına çok verimli bir yıl geçirdiklerini ifade eden Gül, 2019'un da eğitim adına verimli geçmesi temennisinde bulundu.

"Nitelikli yargı mensubu, nitelikli yargı çalışanı"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 16 yılda çok önemli adımlar attığına işaret eden Gül, adalet teşkilatının da bu adımlardan nasibini aldığını anlattı.

Gül, adliyelerin teknolojik anlamda birçok yeniliğe kavuştuğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel binalar, adliyeler yaptık. Eskiden merdiven altlarında, bir kaymakamlık binasının yanında iki üç mahkeme, kalem başını sokacak kadar bir yer olursa hemen oraya bir adliye tabelası yapıştırılırdı. Artık en güzel binalarda, en güzel teknolojik imkanlarla adliye hizmetlerini veriyoruz. Adalet sadece bina değildir. O adliye binalarının içerisinde bir vatandaş hakkını aramaya geldiğinde o vatandaşı annemiz, canımız, kardeşimiz gibi bilerek hakka ulaşmasına hepimizin destekçi olması lazım. Binaları yaptık, mekanlarımız en güzel. Bundan sonraki adımımız nitelikli yargı mensubu, nitelikli yargı çalışanı. Nicelik konusunda, teknoloji ve binalar konusunda çok iyi gelişmeler katettik."

Aklını başkalarına kiraya vermemiş, vicdanına danışarak muhakeme eden bir yargı çalışanı için binalara ve gökdelenlere gerek olmadığına dikkati çeken Gül, "Akıl, vicdan, muhakeme, hukuka saygılı karar vermek her şeyin başıdır. Elbette insanda mekanda güzelleşiyor. Hem insan hem mekan birbirini tamamlayan iki güzelliktir." dedi.

Bakan Gül, adliye kapısından içeri giren bir vatandaşın, "Burada devletin temeli olan adalet dağıtılıyor." düşüncesiyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, "O adliyenin kapısından çıkarken 'Evet burada adalet dağıtan personel, hakim, savcılar var.' dedirtmek zorundayız. Bu devletin temelidir. İnsan olmamızın gereğidir. Kamu görevlisi olarak birinci görevimiz budur. İnsanların hakka ulaşmasında, hakkının gasp edildiğini düşünen insanların bu duyguya ihtiyacı var. Adalet teşkilatında adalet tez verilmelidir. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Bizler bu düşünceyle, devleti ayakta tutan adalet teşkilatının onurlu mensuplarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"125 bin dava arabuluculuk olmasaydı mahkemelerde görülecekti"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve hukukun adaletin temini için en büyük araç olduğunu hatırlatan Gül, adalet hizmetlerinin en güzel şekilde yerine getirilmesi için her türlü desteği sağladıklarının altını çizdi.

Yargının iş yükünün azaltılması ve personel konusunda da önemli adımlar atıldığına işaret eden Gül, arabuluculuk, uzlaşma gibi konuların devreye girmesinin hem ceza hem de hukuk davalarında yargının iş yükünü azalttığını söyledi.

Bakan Gül, ticari davalarda da arabuluculuk yolunun 1 Ocak itibarıyla başlayacağını ifade ederek, ticari davalara teşmil etmelerindeki amacın sistemin çok başarıyla uygulanmasından kaynaklandığını belirtti.

"125 bin dava eğer arabuluculuk olmasaydı iş mahkemelerinde görülecekti." bilgisini paylaşan Gül, "125 bin dava açılmadı. Arabulucular nezdinde 'Ben alacağımı aldım, borcumu ödedim, hadi hakkını helal et.' diye işçi ve işveren helalleşerek... Bu yıl da bu sonucu başarıyla hep beraber gördük." dedi.

Ticari hayatın çok hızlı işleyen bir süreç olduğunu dile getiren Gül, bu davalarda da arabuluculuğu genişlettiklerini kaydetti.

Gül, Türkiye'de geçen yıl ticari dava anlamında 200 bin dava açıldığını dile getirerek, "Bu 200 bin davanın iş davaları ile mukayese edildiğinde iş davalarında yüzde 70 oranında uzlaşma söz konusu. Ticari davalarda ne yönde olacağını da hep beraber göreceğiz. Ticari davalarda da önemli sayıda uzlaşmanın olacağını düşünüyoruz. 200 bin dava açılmadan önce arabulucular nezdinde her iki taraf oturup bir anlaşma yoluna gitmiş olacak. Yargının iş yükünün azaltılması bakımından çok önemli bir aşamaydı. Daha önemlisi adaletin daha hızlı erişmesi bakımından çok önemli." diye konuştu.

"Birtakım haklarımızı kullanmaktan yoksun kaldık"

Gül, elektronik tebligat uygulamasının da 1 Ocak itibarıyla devreye alınacağını ve yönetmeliğin geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirerek, şunları söyledi:

"Elektronik tebligat uygulamasıyla, tebligat ulaştı mı? Tebligat parçaları döndü mü? Dosyayı açıyor hakim, tebligat parçasının dönmediği anlaşıldığından duruşmanın üç ya da dört ay sonraya verilmesine diye... Vatandaş 'Sen postayı daha ilgilisine ulaştıramıyorsun, gelmişsin burada bize adalet vereceksin.' diye söylemiyor ama vatandaş içinde kahırla o adliyeden çıkıyor. Hepimiz yaşadık. Ben bile bir sürü trafik cezasını yok evde yokuz muhtara verilir. Muhtar oraya verir, vermez. Bir sürü trafik cezası ödemişizdir. Birtakım haklarımızı bile kullanmaktan yoksun kaldık."

Bütün kurumlar ve avukatlar için tebligatın mecburi olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Tebligatın elektronik şekilde ulaştığı sistemde görülecek. Yapılır yapılmaz tebliğ olmuş oluyor mu? Hayır. 5 gün sonra tebligat yapılmış oluyor. Diyelim ki 7 günlük itiraz süresi var. Tebligat elinize ulaştı. 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılıyor. 7 günde artık tebligat tamamlanmış oluyor. Cep telefonunuza mesaj geliyor. Vatandaşlar için zorunlu değil. Ama elektronik tebligat bana gelsin istiyorsanız, başvuruyorsunuz ve elektronik tebligat size de geliyor. Bu da hem davaları uzatmayacak hem de davaları hızlandıracak. Kalem personelimiz, adalet teşkilatımız için de daha hızlı bir yargılama ve usulsüz tebligatların da önüne geçmiş olacak."

Bakan Gül, icralarla ilgili merkezi takip sistemi uygulamasının da Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceğini, şu anda tüm altyapılarının yapıldığını, erken tamamlanırsa aboneliğe bağlı sözleşmeden kaynaklı alacakların icraya konu olmadan vatandaşlara tebligat yapılacağını bildirdi.

"Personel sayımızın 79 bin olmasını hedefliyoruz"

Personel sayısındaki artışa da değinen Gül, 15 Temmuz sonrasında FETÖ üyesi olan personelin ihraç edildiğini anımsattı. Gül, şöyle konuştu:

"Bu ihraçlardan kaynaklı ve yargılamalardaki çok büyük yoğunluk sebebiyle personel alımı konusunda Bakanlığımız, hükümetimiz çok önemli mesafeler aldı. 2002 itibarıyla yardımcı personel sayısı 26 bin 274 iken bugün itibarıyla 64 bin 655'e çıkmıştır. 2018'de 7 bin 42 personel alımı için ilana çıkılmış bu işlemler devam etmektedir. Buna göre 2018 yılı sonu itibarıyla personel sayımız, 71 bin 697 olacaktır. 2019 yılı alımlarıyla beraber adliye personelimizin sayısının 79 bin olması hedeflenmektedir. Personel sayımız da arttıkça özellikle 15 Temmuz yargılamalarıyla ilgili, diğer yargılamalarla ilgili çok ciddi anlamda önemli mesafeler aldık. 81 milyonun adalet beklediği yerde daha hızlı daha iyi çalışmalar yapmak insanımızın adalete olan güvenini artıracaktır."

Duygu Yener
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,097 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarım'dan unvan değişikliği atama ve tercih işlemleri duyurusu
10 Aralık 2018 14:13		 Plastik poşetleri ücretsiz verenlere ceza
10 Aralık 2018 14:12
2021'de her yerde depozito makinaları olacak!
10 Aralık 2018 13:44		 Çevik kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim
10 Aralık 2018 11:37
Tiyatroya 'pedagog' şartı geldi
10 Aralık 2018 08:55		 'e-Nabız' kullanıcısı 9 milyona ulaştı
09 Aralık 2018 22:47
Taksim Meydanı'nda taksilere kış lastiği denetimi
09 Aralık 2018 21:01		 Av değil sanki katliam yapmışlar
09 Aralık 2018 20:34
Eskişehir'de 'tren kazasına müdahale' tatbikatı
09 Aralık 2018 19:45		 Uyuşturucuyla mücadele 'PKK bataklığı'nı kurutuyor
09 Aralık 2018 17:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Üretim ve tüketim durdu, işsizlik arttı ama büyüyoruz
Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
TTK'ya 1500 işçi alınması kararı yayımlandı
KPDK'da personelin hangi sorunu masaya yatırıldı?
Değişim trendi ilçe belediyelerinde de sürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istatistik 1
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 7
sözlükte gün yapmaya karar vermek 5
kaktüs 1
sarı yelekliler 2
Game of Thrones 1
matematik yalan söylemez 5
z kuşağı 3
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
SON İLANLAR
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam