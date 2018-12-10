'İmar Barışı'nda yeni kaçak yapılar eski gibi gösterilmiş

Türkiye genelinde başlatılan 'İmarBarışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme kaçak yapıların sahiplerini de harekete geçirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde 8 milyon 900 bin vatandaşın imar barışı sürecine başvurduğunu açıklamıştı. Yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelirin söz konusu olduğu düzenlemeyle gündeme gelen bölgelerin başında özellikle yaylalardaki kaçak yapılaşmayla uzun süre konuşulan Doğu Karadeniz Bölgesi olmuştu.

DOĞU KARADENİZ'DE 217 BİN BAŞVURU

31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getiren düzenlemeyle ilgili Doğu Karadeniz'de kaçak yapı sahipleri 'yapı kayıt belgesi' almak için illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yaptı. DHA'nın haberine göre, Trabzon'da 138 bin, Rize'de 40 bin, Giresun'da 22 bin, Gümüşhane'de 15 bin ve Artvin'de 2 bin dolayında olmak üzere 217 bine yakın başvuru olduğu kaydedildi.



1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı'nı fırsat bilen bazı kişilerin yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapılar da takibe alındı. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanak tutarak, başladıkları yıkımları sürdürüyor. Uyarılarda, 'İmar Barışı' düzenlemesinin 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi. Bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için sahiplerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.



'YENİ KAÇAK YAPILAR ESKİ GİBİ GÖSTERİLMİŞ'

'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenler yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlarda yeni kaçak yapılar inşa etti. Trabzon'da 138 bine ulaşan 'İmar Barışı' başvurularında, yeni inşa edilen kaçak yapıları 31 Aralık 2017'den önce yapılmış gibi göstererek, 'yapı kayıt belgesi' alan 29 kişinin, gerçek dışı beyanda bulunduğu belirlendi.



KAÇAK YAPILARA 10'DA 1'İ KADAR DÜŞÜK BEDEL ÖDENİYOR

Kimi yaylacıların ise kaçak yapılarını düşük 'yapı kayıt belgesi' bedeli ödemek için kulübe ve barınak gibi 'basit tarımsal yapı' gösterdiği ortaya çıkarıldı. 'Basit tarımsal yapı' olarak barınak ve depo gibi gösterilen kaçak yapılara 10'da 1'i kadar düşük bedel ödeniyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, belgelerini iptal ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup, kaçak yapıların yıkımı için işlem başlattı.

'BELGELERİ İPTAL EDİP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ'

Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Süleyman Gün, kent genelinde 138 bin kişinin 'İmar Barışı'na başvuru yaptığını belirterek, başvuruların sürdüğünü söyledi. Doğu Karadeniz'de özellikle yayla alanlarında daha fazla 'yapı kayıt belgesi' verildiğini kaydeden Gün, "Burada genelde yapılan yanlışlıklar vatandaşların evlerini 'basit tarımsal yapı' olarak kayıt yaptırmasıdır. Bunlarla ilgili şikayet geldiği durumlarda belgelerin iptali ve suç duyusunda bulunuyoruz" dedi.

'DAHA AZ PARA VERMEK İÇİN YAPIYORLAR'

Vatandaşların yanlış beyanlarını düzeltme hakları bulunduğuna dikkat çeken Süleyman Gül, "Bu şekilde davranırlarsa süreç daha sağlıklı işler. Yaylaya kaçak yapı yapmışlar. Bu yapılar konut amaçlı kullanılıyor ama 'basit tarımsal yapı' olarak sisteme giriliyor. 'Basit tarımsal yapı' tarımsal malzemelerin koyulacağı depodur. Genellikle daha az para vermek için bu tür işlemler yapıyorlar. Bu şekilde 2 bin lira ödenecek yere 300 lira ödeniyor. 2018'de bina yapmış ve belediye tarafından mühürlenmiş ancak 31 Aralık 2017'den önce yapılmış gibi sisteme girenlerle ilgili takiplerimiz sürüyor. Biz belediyenin mühürleme tutanaklarından bunları tespit ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane valiliklerince yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçilip, kaçak yapıların yıkımına başlandı.



İZMİR'DE DE YIKIMLAR OLDU

Doğu Karadeniz dışında son iki ayda diğer bölgelerde de ekipler, İmar Barışı fırsatçılarının hazine arazileri üzerine inşa ettiği kaçak yapıların peşine düştü. İzmir'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de Menderes, Buca, Urla gibi ilçelerde, yasal düzenlemeden sonra yapıldıkları belirlenen birçok kaçak yapıyı yıkmıştı.

OLMAYAN KONUTA BİLE KAYIT BELGESİ ALMIŞLARDI

İmar Barışı fırsatçıları Büyükçekmece'de geçen ay Büyükçekmece'de olmayan konuta bile kayıt belgesi almışlardı. İHA'nın haberine göre, bir vatandaş İmar Barışı'ndan yararlanarak hazineye ait arazide konutu olduğunu belirterek Yapı Kayıt Belgesi aldı. İddiaya göre vatandaşın üzerinde konutunun olduğunu belirttiği arazide herhangi bir yapı olmadığı ortaya çıkarken vatandaşın hazineye ait araziyi başka birine kiraladığı da öne sürülmüştü.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE VALİLERE UYARI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışında gelinen son durum ve alınan önlemlere ilişkin geçen cumartesi günü şu açıklamayı yapmıştı: "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu. Bizim buradaki beklentimiz 14 milyon vatandaşımızın imar barışından faydalanması. Aralık sonuna kadar devam edecek, inşallah 10 milyon seviyelerine gelip aşacaktır. İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapıları içeriyor. Bu noktada belediye başkanlarımızı, valilerimizi uyarıyoruz, bu tarihten sonra yapılan yapıların hiçbir şekilde kayda alınmaması ve imar barışına dahil edilmemesi noktasında takipçi oluyoruz."