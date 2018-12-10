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Akdeniz Üniversitesi'nde korkutan yangın
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Merkezi Derslikler A Blok'ta çıkan yangında, öğretim görevlisinin odası zarar gördü
Yangın, saat 11.30 sıralarında AÜ Merkezi Derslikler A Blok'ta çıktı. Bir öğretim görevlisinin odasından duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir öğretim görevlisinin odasında başlayan yangına müdahale etti.
Bilgisayar, masa ve dolapların yandığı yangında, oda kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekibi, alevleri söndürdükten sonra duman tahliyesi yaptı.
Yangının, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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