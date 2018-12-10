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Türk askerinin bir karış boydaki yeni gözcüsü

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtılan TRobot, ufak boyutu ve keşif-gözetleme konusundaki başarısıyla dikkat çekiyor
10 Aralık 2018 14:45
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Türk askerinin bir karış boydaki yeni gözcüsü

Yeni teknolojilerle birlikte güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik sunulan ürünler de çeşitleniyor.

Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı kategorisinde yer alan, küçük boyut ve yarım kilogramın altında ağırlığa sahip TRobot, keşif-gözetleme kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.


Yapılan açıklamaya göre, TRobot adındaki bu araç, operasyon kamerası olarak kullanılacak.

HayZek Savunma Müdürü Nazmi Türkeş, aracın mağara ya da kapalı alanlarda bomba, silah, tuzaklama olup olmadığının tespitinde kullanılabildiğini belirtti. Bu sayede güvenlik güçleri tehlike arz eden bölgelere girmeden durumu kontrol edebilecek.

AA, DHA
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