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'Ülkemizde şu an 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz'

İçişleri Bakanı Soylu, "Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl egitim alıyor." dedi
10 Aralık 2018 14:58
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'Ülkemizde şu an 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl egitim alıyor." dedi.

'Bu yıl 251 bin 794 duzensiz goçmen yakaladık'

İçişleri Bakanı Soylu, "Sadece bu yıl 251 bin 794 duzensiz goçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına gore yüzde 56 artış var." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Bu yıl 53 bin 860 kişiyi sınır dışı ettik, 11 ayda 5 bin 522 insan kaçakçısı yakaladık." dedi.

Anadolu Ajansı
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