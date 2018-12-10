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Alanya'da okul hizmetlisi uyuşturucudan tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde okulda hizmetli olarak çalışan şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ortaokulda hizmetli olarak çalışan 25 yaşındaki V.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
Zanlı, teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parkta gözaltına alındı.
Şüphelinin üstünde ve evindeki aramada 115,65 gram esrar, 1,4 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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