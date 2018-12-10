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Sultangazi'de yola mazot döküldü, 15 araç birbirine girdi
Sultangazi'de bir araçtan dökülen mazot ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 15 araç birbirine girdi. Atatürk Bulvarı Orhangazi Alt geçidinde trafik durdu
İstanbul Sultangazi'de yola akan akaryakıt nedeniyle 15 araç kaza yaptı.
Olay, 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhangazi Alt geçidinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan dökülen mazot nedeniyle yol kayganlaştı.
Dökülen mazot ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi.
Toplam 15 aracın hasar gördüğü kazalar nedeniyle Orhangazi Alt Geçidinde trafik kapandı, uzun kuyruklar oluştu.
Belediye ekipleri yola kum dökerek kazaların önüne geçmeye çalıştı.
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