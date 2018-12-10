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Alman otomobil devi Türkiye'de fabrika yatırımına hazırlanıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), Türkiye'de yıllık 5 bin kişilik istihdam sağlayacak bir fabrika yatırımına hazırlanıyor. Bir süredir Almanya'daki üretim tesislerinde elektrikli modellerine yer açmak için farklı arayışlar içinde olan VW, fabrika yatırımı için Bulgaristan ve Türkiye arasında seçim yaptı. Alman otomobil gazetesi Automobilwoche'de yer alan haberde, Türkiye'nin seçilmesinde ülkenin otomobil üretimi konusundaki bilgi birikiminin etkili olduğunu belirtiyor. 2022 yılında faaliyete geçecek VW'nin Türkiye tesisi, ilk etapta grubun bünyesindeki Skoda ve Seat modellerinin üretimini üstlenecek
10 Aralık 2018 15:35
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Alman otomobil devi Türkiye'de fabrika yatırımına hazırlanıyor

Yaklaşık 10 yıldan fazladır Türkiye'ye yatırım için ikna edilmeye çalışılan Alman otomobil devi Volkswagen (VW) konusunda sona gelindi. Türkiye'de fabrika açmaya karar veren Alman marka, ilk etapta Skoda ve Seat modellerini üretecek.

VW mevcut fabrikalarında elektrikli modellerine yer açmak için bir süredir yeni bir üretim tesisine ihtiyaç duyuyor. Alman otomobil gazetesi Automobilwoche'nin haberine göre , bu kapsamda yatırım için Bulgaristan ve Türkiye'yi radarına alan Alman üretici, otomobil üretimindeki tecrübesi ve sahip olduğu bilgi birikimi sebebiyle tercihini Türkiye'den yana kullandı.


Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım kararı, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin ardından geldi. Öyle ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayındaki Almanya ziyareti sonrası yumuşayan ilişkiler, yatırımlara hız kazandırdı. İlk olarak Ekim ayında, Alman Siemens'in liderliğindeki konsorsiyumun, Türkiye'nin demir yolu ağını modernleştirmesi ve yüksek hızlı tren hattı sayısını da artırması hedeflenen 35 milyar dolarlık yatırımı gündeme geldi. Yaklaşık 2 ay sonra gelen Volkswagen'in yatırım kararının da, ilişkilerin normalleşmesinin etkisiyle alındığı söylenebilir.

2022'DE ÜRETİME BAŞLAYACAK

2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen VW'nin Türkiye fabrikasına yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Grubun bünyesindeki birden fazla markanın modellerini üretecek fabrikada, ilk etapta bantlardan Skoda Karoq ve Seat Ateca'nın inmesi planlanıyor.

Söz konusu iki model VW grubu markalarından Skoda'nın Çekya'daki Kvasiny tesisinde üretiliyor. Kvasiny'deki üretimin Türkiye'ye kaydırılmasının ardından ise, Alman markanın Almanya'daki Emden ve Hannover fabrikalarını elektrikli modellere ayırarak Passat'ın üretimini Kvasiny'e çekeceği belirtiliyor.

Habertürk
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