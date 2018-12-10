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Doktordan skandal teklif! 'Dikişleri, tamponu kendin çıkar'
Bursa'da burnundan ameliyat olan S.K., tampon ve dikişleri aldırmak için hastaneye gitti. İki haftadır duran tampon nedeniyle burnundan yeşil renkte sıvı ve kötü koku geldiğini görünce doktora giden genç kız, doktorun cımbız ve makas vererek "Git tuvalette kendin çıkar" şeklinde azarlayarak gönderdiğini iddia ediyor.
Bursa'da burnundan ameliyat olan genç kız, iddiaya göre çürümeye başlayan tamponu bir türlü doktora çıkartamadı. Burnundan yeşil sular ve kötü kokular gelmeye başlayınca tekrar hastaneye giden genç kıza kadın doktor cımbız ve makas vererek, "Git tuvalette kendin çıkar" diye azarladı.
Olay, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde meydan geldi. Beş çocuk annesi H.K, iki hafta önce ameliyatla burnundaki kemiği aldıran 17 yaşındaki kızı S.K. ile birlikte burnunda bulunan tamponu aldırmak için hastaneye gitti. İki haftadır burnunda bulunan tampon ve dikişlerin artık çürümeye başladığını kızının canının yandığını söyleyen anne, artık bunların alınması için Dr. D.Y'ye rica bulundu. Burunda çürüyen tamponun kızına dayanılamayacak acılar verdiğini dile getiren H.K, doktordan bayıltarak almasını istedi. İddiaya göre doktor, annenin eline cımbız ve makas verip, "Al bu ekipmanları ver kızına, gitsin tuvalette kendi alsın'' dedi.
Bunun üzerine tekrar geldik. Doktor hanım, 'Biz bunu yapamıyoruz' dedi.
Bunun üzerine elindeki cımbız ve makası verip, 'Bunları kızına ver, tuvalette kendi alsın' diyerek azarladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında da var zaten. Özellikle odasından elimde kameraya tutarak çıktım. Kayıtları incelesinler. Sonra ekipmanları alıp kızımın yanına gidip, 'Anneciğim, bunları alıp sen çıkaracakmışsın' dedim. Kızım, 'Anne, böyle saçmalık mı olur? Ben doktor muyum? Tuvalet mikrop kaynıyor' dedi" diye konuştu.
Bu sırada hemşire gelerek elimdeki aparatları istedi. Başka hastada kullanacakmış.
Elimdekileri vermedim. Elimdeki aparatlarla dışarı çıktım, güvenlik de almaya
çalıştı, ancak vermedim'' dedi.
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