Tüp bebek tedavisinde yumurta kalitesini artırmanın yolları nelerdir?

Tüp bebek tedavisinin başarı ile sonuçlanmasında etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan biri baba adayından alınan sperm örneğinin kalitesi ve sayısal değeri ise diğer bir önemli faktör de anne adayının yumurta özellikleri ve sayısıdır. Kadının ürettiği yumurta anne adayının yaşı ile orantılı bir şekilde gelişme gösterir. Örneğin 30lu yaşlarında olan anne adayından yaklaşık 8 - 9 yumurta toplanabilirken 40lı yaşlarında olan anne adayından ise 1- 2 yumurta toplanabilmektedir. Ancak bazı özel durumlarda kadının yaşı ile yumurtalık yaşı eşit olmayabilir. Örneğin yaşı 29 olan anne adayının yumurtalık yaşı 40 olabilmektedir. Bu nedenle yumurtalık testlerinin dikkatli bir şekilde yapılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Yumurtanın sayısal değerinin yanı sıra kaliteli olması da çok önemlidir. Bu nedenle tüp bebek tedavisinde yumurta kalitesini artırmanın yollarını sizler için araştırdık. İstanbul tüp bebek tedavisi doktoru olan Op.Dr. Sertan AKSU bu konuda merak edilenleri bizler için hazırlamıştır.

Yumurta Rezervi Nedir?

Her kadının vücudunda üretebildiği yumurta miktarı doğuştan bellidir ve buna yumurta rezervi adı verilmektedir. Kadının yaşı ilerledikçe yumurta rezervinde düşüşlerin görülmesi oldukça normaldir. Özellikle 38 yaş sonrası yumurta rezervinin ve kalitesinin düşmesi sonucunda doğurganlık süreci de kısıtlanmaya doğru gider. 40lı yaşlardan sonra bu durumun devam etmesi ile birlikte yumurtalıklar görevlerini yerine getiremez ve yumurta sayısı sıfırlanır. Bu süreç ile artık kadın adetten kesilir ve menopoz denilen döneme girer. İstanbul tüp bebek merkezi hizmetinde en çok karşılaşılan durumdur.

Bu açıdan bakıldığında kadının yumurtalıklarının durumu ve yumurtalarının sayısı ile kalitesi aslında bir bakıma doğurganlığının da göstergesidir. Yumurta rezervi azaldığında ise kadının gebe kalma şansı da azalır. Yani yumurta sayısının ve kalitesinin artması gebe kalabilme şansını artıran önemli bir faktördür. Tüp bebek tedavisi ile birlikte çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba adayları için dikkat edilmesi gereken bir konu da yumurta rezervlerinin takibidir. Çocuk sahibi olmak isteyen veya ileride çocuk planlayan kadınların öncelikle yumurtalık rezervlerini kontrol ettirmeleri ve gerekirse tedavi olmaları önerilmektedir. Yumurtalık foliküllerinin kontrol edilmesi genellikle adetin 2. ya da 3. günü yapılan ultrason muayenesi ve bazı testler ile yapılmaktadır. Muayene sonucunda en az dört adet folikül tespit edilmesi anne adayının iyi bir yumurtalık rezervine sahip olduğunun göstergesidir. Yumurtalık rezervi AMH hormon testi ile de ölçülebilmektedir. Adet döngüsü içerisindeki bir günde yapılabilen bu test sonucunda yumurta rezervinin kapasitesi hakkında bilgi verilmektedir.

Yumurta rezervinin azalmasına yol açan faktörler ise şu şekildedir;

Kadının ilerleyen yaşı

Aileden gelen erken menopoz durumunun yaşanması

Sigara ve alkol bağımlılığı

Yumurtalık ve kist ameliyatı geçirmiş olmak

Kemoterapi ya da ışın tedavisi almış olmak

Kalıtımsal hastalıklar

Çikolata kisti

Yumurta Kalitesini Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

Yumurta kalitesini artırmak için ilaç kullanımı ilk etapta tercih edilen bir durum değildir. Öncelikle yumurta rezerv kalitesinin doğal yollardan artırılması amaçlanmaktadır. Öncelikle düzenli ve sistemli bir beslenme alışkanlığı geliştirmek yumurta kalitesini artırmanın en önemli adımı olarak kabul edilmektedir. Özellikle B vitamini ağırlıklı beslenme planı oluşturmak yumurta kalitesini oldukça olumlu etkilediği görülmüştür. B 12, çinko ve folik asit yönünden zengin besinler ile beslenmek önemle tavsiye edilmektedir. Yumurta kalitesini artıran yiyeceklerin başında ise yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer, balık çeşitleri, badem, patates, muz, yumurta, brokoli, incir, kuru üzüm, nohut, şalgam, ananas, kabak çekirdeği, süt ürünleri, tahıl grubu ürünleri, bamya, portakal suyu gibi yiyecek ve içecekler yer almaktadır. Gıdaların organik ve doğal yollardan elde edilmiş olanları tercih edilmelidir. Paketlenmiş ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır.

Yumurta kalitesini artırmak isteyen anne adaylarının sigarayı bırakması gerekmektedir. Sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan ve anne adayına hem de bebeğe oldukça ciddi tehlikeli durumlar yaratan maddelerden uzak durulmalıdır. Sigara içilen ortamda dahi bulunulmamalıdır. Sadece sigara ya da alkol değil aşırı kafein kullanımının da yumurta rezervlerini de olumsuz etkilediği bilinmektedir. Üreme performansını düşüren bir içecek olan kahve gebelik planlayan anne adayları tarafından aşırı miktarda tüketilmemelidir. Hafta hafta hamilelik takibi yapılmadan önce, bir doktor hasrasından bunların yerine getirilmesi ister.

Yaşam tarzınızda küçük ama çok etkili değişiklikler yaparak standartları yükseltin. Vücudu zorlamadan hafif tempo yürüyüşler yapmak ve stresten uzak durmak yumurta kalitesini artıran önemli faktörlerden biridir. Stresin günümüzde bir çok rahatsızlığın temel sebebi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Sağlıklı ve tam anlamıyla çalışan bir üreme sistemi için zihin olarak rahat olmak ve stresten uzak durmak tahmin ettiğinizden daha etkili sonuçlar doğuracaktır. Kendinizi stresten uzak tutmak için küçük hobiler edinmek, sevdiğiniz bir arkadaşınızla sevdiğiniz bir etkinliği yapmak ya da sakin bir müzik eşliğinde yoga yapmak gün içinde sizi stresten koruyacaktır. Kısacası; yaşamınızdan stresi çıkararak sadece üreme sisteminde değil hem zihinsel hem de fiziksel yönden daha sağlıklı çalışan bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Yumurta kalitesini artırmanın bir diğer yolu ise doktor tavsiyesi ve yönlendirmesi ile destekleyici ilaç takviyesi almaktır. Özellikle internet ortamında üreme faaliyetlerini artırdığı iddia edilen bazı ilaçlar vardır. Bu tip bilgilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Her türlü ilaç hakkındaki bilgileri kulaktan dolma değil doktorunuzdan doğrudan elde etmelisiniz. Kadınlarda yumurta rezervini ve kalitesini artırıcı etkileri olan ilaçların neler olduğu ve kullanımı ile ilgili her türlü bilgiyi doktorunuza sorarak danışmanız gerekmektedir.