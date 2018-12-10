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MEB, adaylık kaldırma sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, adaylık kaldırma sınavı soru ve cevaplarını yayımladı.
09 Aralık 2018 tarihinde yapılan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Adaylık Kaldırma Yazılı Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları
Adaylık Kaldırma Yazılı Sınavı A Kitapçığı
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