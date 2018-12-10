1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'dan bütçe eleştirisi: Kimin sorununa çözüm getiriyor

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2019 bütçe teklifini "Kimin sorununa çözüm getiriyor" sözleriyle eleştirdi
10 Aralık 2018 16:22
Yazdır
Kılıçdaroğlu'dan bütçe eleştirisi: Kimin sorununa çözüm getiriyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı görüşmeleri yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Orta vadeli plan neden zamanında yayınlanmadı? Parlamentoya saygı gösteren bir yürütme organı kanun teklifi çıkmadan o konuda çaba harcamaz. 2019 bütçesi hangi koşullarda hazırlandı. Daha önceki bütçeler gibi belli koşullarda hazırlanmış değil. 2 temel alana dikkat etmemiz lazım. Bir ekonomik kriz döneminde hazırlanmıştır ve krizin daha da derinleşmesi beklenmektedir. Ve sivil darbe döneminde hazırlanmıştır. Toplumun hangi sorunlarına çözüm üretmektedir.

Asgari ücretin altında ücret alan 1 milyon 800 kişi var. Bu bütçe bunların yarasına merhem oluyor mu? Hayır. Asgari ücretlilerle ilgili, 6 milyon 700 bin kişinin yarasına merhem oluyor mu? İşsizlikle mücadele hepimizin görevi. Size iki fotoğraf göstereceğim. Fotoğraflardan ikisi de Kilis'te çekiliyor. Türkiye İş Kurumu'nun 1 yıldan az süre çalışmak için işçi ilanına başvuran vatandaşlar. 16 yıldır Türkiye'nin geldiği nokta bu. Elinizi vicdanınıza koyun bu iki fotoğrafa bakın. Bunu 16 yılın sonunda söylüyoruz.


"ESNAF AĞLIYOR"

Çiftçilerin AK Parti hükümetinden alacağı 154 milyar lira. Çiftçiye destek vereceğiz diyorlar. Deponun yarısı sizden yarısı bizden diyorlar. Çiftçinin ne traktörü ne toprağı kaldı. Esnafa bir şey getiriyor mu bu bütçe kanunu? Hiçbir şey getirmiyor. Gidin sorun esnafa ağlayacaklar. Kaç esnaf dükkan kapattı bir sorun bakalım. Kirasını ödeyemeyen esnaf var. Kamyon satışlarındaki daralma yüzde 80. Borçlu vatandaşlara ne getiriyor bu bütçe? AK Parti hükümeti döneminde vatandaşın borcu 79 kat artmış vaziyette. Vatandaşın borcu 522 milyon lira. İnsan biraz vatandaşını düşünür. Vatandaşın derdi akşam eve nasıl ekmek götürürüm.

"1 MİLYON VATANDAŞ İCRALIK"

Sadece Ocak-Ekim arası icraya düşen vatandaş sayısı 1 milyon 56 kişi. Borçlu vatandaşların bir de bankalara ödedikleri faizler var. Saray hükümetinin vatandaşa yüklediği yükler de var. Son 10 ayda vatandaşların ödediği faiz 55 milyar lira. Bu faizi kim ödüyor, sırtı kalınlar mı zor geçinen vatandaş mı? Bu saray ve çevresinde dolaşanların tamamı tefecilere hizmet ediyor. Yapmayın harama ortak olmayın. Bu kadar faiz ödenir mi? hangi hükümet bu kadar faiz ödedi. Sanayicinin sorunu çözülüyor mu? En çok mali af çıkaran hükümet bu hükümet. Fransa'ya, Almanya'ya sorun bakalım, kaç yıl önce mali af ilan etmiş? İnsanlar önlerini göremiyor arkadaşlar. KOBİ'ler de aynı durumda.

"SUYU DA MI REVE GÖRMÜYORSUNUZ?"

Bu bütçe emeklilikte yaşa takılanlara çözüm getiriyor mu? Hayır. Hiçbir kişi kendi vatandaşını "türedi" diye tanımlamaz. Hele hele Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan hiç diyemez. Kimse hak talebinde bulunan vatandaşına "türedi" diyemez. Kışın ortasında elektriği doğalgazı kesilen aileler var. İstanbul'da 581 bin 201 konutun suyu kesildi. Bunlara suyu da mı reva görmüyorsunuz? Bu bütçe bunlara bir çözüm getiriyor mu? Bu bütçe şehit ve gazi yakınları arasındaki ayrımcılığı giderecek mi? Şehidin gazinin ayrımı olur mu? Burada bile ayrımcılık yaptılar. 15 Temmuz şehidi de bizimdir diğer şehitler de bizimdir. Kampanya açıldı paralar toplandı, nerede bu para? Acaba o parayı da mı yürüttüler. Yürütme organının öyle bir özelliği var, bunu da yürütecek."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,499 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
10 Aralık 2018 16:16		 FETÖ itirafçısı eski tuğamiral kan dökülünce darbeden vazgeçmiş
10 Aralık 2018 16:14
Bahçeli'den Yıldırım açıklaması... Başımızın üstünde yeri var
10 Aralık 2018 15:53		 'Ülkemizde şu an 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz'
10 Aralık 2018 14:58
'Kibir bataklığına düşenin Ak Parti'de yeri yok'
10 Aralık 2018 14:27		 'Elektronik tebligat' 1 Ocak'ta devrede
10 Aralık 2018 14:23
Kılıçdaroğlu'na tazminat cezasında gerekçeli karar açıklandı
10 Aralık 2018 14:00		 Bakan Albayrak: Yılda 3-4 milyar lira tasarruf edilecek
10 Aralık 2018 13:21
'Türk-İş Başkanı'nın açıklamalarını tehlikeli buluyorum'
10 Aralık 2018 12:53		 'Bakanlar, bütçe görüşmelerinde görüşlerini açıklayacak'
10 Aralık 2018 12:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Üretim ve tüketim durdu, işsizlik arttı ama büyüyoruz
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
TTK'ya 1500 işçi alınması kararı yayımlandı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
Veganlar tahıl beyinlidir 1
matematik yalan söylemez 5
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
hevayı ilah edinme 3
trollemek 1
08.12.2018 chelsea vs man.city maçı 2
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 2
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 1
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam