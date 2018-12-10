Kılıçdaroğlu'dan bütçe eleştirisi: Kimin sorununa çözüm getiriyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı görüşmeleri yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Orta vadeli plan neden zamanında yayınlanmadı? Parlamentoya saygı gösteren bir yürütme organı kanun teklifi çıkmadan o konuda çaba harcamaz. 2019 bütçesi hangi koşullarda hazırlandı. Daha önceki bütçeler gibi belli koşullarda hazırlanmış değil. 2 temel alana dikkat etmemiz lazım. Bir ekonomik kriz döneminde hazırlanmıştır ve krizin daha da derinleşmesi beklenmektedir. Ve sivil darbe döneminde hazırlanmıştır. Toplumun hangi sorunlarına çözüm üretmektedir.

Asgari ücretin altında ücret alan 1 milyon 800 kişi var. Bu bütçe bunların yarasına merhem oluyor mu? Hayır. Asgari ücretlilerle ilgili, 6 milyon 700 bin kişinin yarasına merhem oluyor mu? İşsizlikle mücadele hepimizin görevi. Size iki fotoğraf göstereceğim. Fotoğraflardan ikisi de Kilis'te çekiliyor. Türkiye İş Kurumu'nun 1 yıldan az süre çalışmak için işçi ilanına başvuran vatandaşlar. 16 yıldır Türkiye'nin geldiği nokta bu. Elinizi vicdanınıza koyun bu iki fotoğrafa bakın. Bunu 16 yılın sonunda söylüyoruz.



"ESNAF AĞLIYOR"

Çiftçilerin AK Parti hükümetinden alacağı 154 milyar lira. Çiftçiye destek vereceğiz diyorlar. Deponun yarısı sizden yarısı bizden diyorlar. Çiftçinin ne traktörü ne toprağı kaldı. Esnafa bir şey getiriyor mu bu bütçe kanunu? Hiçbir şey getirmiyor. Gidin sorun esnafa ağlayacaklar. Kaç esnaf dükkan kapattı bir sorun bakalım. Kirasını ödeyemeyen esnaf var. Kamyon satışlarındaki daralma yüzde 80. Borçlu vatandaşlara ne getiriyor bu bütçe? AK Parti hükümeti döneminde vatandaşın borcu 79 kat artmış vaziyette. Vatandaşın borcu 522 milyon lira. İnsan biraz vatandaşını düşünür. Vatandaşın derdi akşam eve nasıl ekmek götürürüm.

"1 MİLYON VATANDAŞ İCRALIK"

Sadece Ocak-Ekim arası icraya düşen vatandaş sayısı 1 milyon 56 kişi. Borçlu vatandaşların bir de bankalara ödedikleri faizler var. Saray hükümetinin vatandaşa yüklediği yükler de var. Son 10 ayda vatandaşların ödediği faiz 55 milyar lira. Bu faizi kim ödüyor, sırtı kalınlar mı zor geçinen vatandaş mı? Bu saray ve çevresinde dolaşanların tamamı tefecilere hizmet ediyor. Yapmayın harama ortak olmayın. Bu kadar faiz ödenir mi? hangi hükümet bu kadar faiz ödedi. Sanayicinin sorunu çözülüyor mu? En çok mali af çıkaran hükümet bu hükümet. Fransa'ya, Almanya'ya sorun bakalım, kaç yıl önce mali af ilan etmiş? İnsanlar önlerini göremiyor arkadaşlar. KOBİ'ler de aynı durumda.

"SUYU DA MI REVE GÖRMÜYORSUNUZ?"

Bu bütçe emeklilikte yaşa takılanlara çözüm getiriyor mu? Hayır. Hiçbir kişi kendi vatandaşını "türedi" diye tanımlamaz. Hele hele Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan hiç diyemez. Kimse hak talebinde bulunan vatandaşına "türedi" diyemez. Kışın ortasında elektriği doğalgazı kesilen aileler var. İstanbul'da 581 bin 201 konutun suyu kesildi. Bunlara suyu da mı reva görmüyorsunuz? Bu bütçe bunlara bir çözüm getiriyor mu? Bu bütçe şehit ve gazi yakınları arasındaki ayrımcılığı giderecek mi? Şehidin gazinin ayrımı olur mu? Burada bile ayrımcılık yaptılar. 15 Temmuz şehidi de bizimdir diğer şehitler de bizimdir. Kampanya açıldı paralar toplandı, nerede bu para? Acaba o parayı da mı yürüttüler. Yürütme organının öyle bir özelliği var, bunu da yürütecek."