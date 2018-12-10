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İddaa ihalesi iptal edildi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 27 Kasım'da düzenlenen İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal etti
10 Aralık 2018 16:19
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İddaa ihalesi iptal edildi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "25 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de ve Kamu İhale Bülteni'nde ilan edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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