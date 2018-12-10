Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 66 santimetre ile Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 66, Nemrut'ta 53, Saklıkent ve Palandöken'de 37, Kartalkaya 34, Sarıkamış'ta 33, Ilgaz'da 19, Konaklı'da 16, Uludağ'da 15, Davraz'da 12, Ergan ve Yıldıztepe'de 10, Ladik'te 8 ve Yıldız Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.12.2018 En düşük En yüksek Erciyes

KY -2 0 Ilgaz

KY -3 -2 Kartalkaya KY -7 -3 Kartepe

KKY -2 -1 Nemrut Dağı KY -5 -2 Palandöken KY -3 -1 Sarıkamış KY -3 1 Uludağ KY -4 -2 Yıldıztepe KY -3 -1

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)