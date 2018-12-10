1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Gözetimsiz sınav' uygulaması hayata geçirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulaması, Ağrı Alparslan Ortaokulunda da hayata geçirildi
10 Aralık 2018 16:43
Yazdır
'Gözetimsiz sınav' uygulaması hayata geçirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, katıldığı bir programda dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulaması", Ağrı Alparslan Ortaokulunda da başladı.

Bakan Selçuk'un teşvikiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde uygulanan gözetimsiz sınav, Ağrı'da pilot olarak seçilen Alparslan Ortaokulunda hayata geçirildi.

"Biz size güveniyor ve inanıyoruz" temasıyla başlatılan uygulama dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda 8/F sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin sınav kağıtlarını dağıtan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda gözetimsiz sınav yapıldığını öğrendiğinde gelip görmek istediğini söyledi.

Okul idaresi ve ilk sınavı yapacak öğretmenin öğrencilerine çok güvendiğini ifade eden Tekin, "Öğrenciler de kendilerine çok güveniyorlar. Ben de sınav kağıtlarını dağıttım. Sınıftan çıkacağız ve öğrencileri yalnız bırakacağız. Sınıf, gözetmen olmadan öğrencilerimize kalacak. Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, özellikle illerimizde gözetmensiz sınavı dile getirdi. Gündeme getirdiği andan itibaren ilimizde uygulamaya başladık. Pilot olarak da bu okulumuzu seçtik. Diğer okullarımızda da bunu yaygınlaştıracağız. Başarılı olacağımıza da inanıyoruz." diye konuştu.

"Bize güvenmelisiniz. Biz bunu yapabiliriz"

Sınıf öğretmeni Yasin Aybay, 14 yıldır görev yaptığı okulda uygulamanın başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.

Aybay, "Öğrencilerime çok güveniyorum. İnşallah yüzümüzü karar çıkartmazlar ve örnek oluruz. Biz de bu ilkin heyecanını yaşıyoruz. Artık inşallah hep birlikte başarırız. Her şey öğrencilerimizin elinde. Biz onlara güveniyoruz." dedi.

Projeden dolayı Bakan Selçuk, okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler de kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını ifade etti.

Öğrencilerden Helin Keskin, uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğine inandığını belirterek, "Bize güvenmelisiniz. Biz bunu yapabiliriz. Bununla öncelikle kendimize olan güvenimiz artar. Bence bu uygulama her yerde olmalı." ifadelerini kullandı.

"Babamın tayini nedeniyle Ağrı'ya geldik" diyen Furkan Özbilek de şöyle konuştu:

"Bence bu mantıklı bir proje. En azından bize güvendiklerini görebiliyoruz. Önümüzde bir LGS sınavı var. En azından ona bir hazırlık gibi olacak. Çok heyecanlıyım. Bize güvendiklerini söyledikleri için Bakanımız Ziya Selçuk'a da teşekkür ediyorum."

Sıtkı Yıldız
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,149 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınıfı seraya çevirip kaktüs ektiler
09 Aralık 2018 18:16		 Meslek lisesinin Hafize Ana'sı
09 Aralık 2018 18:00
Çocuklar hem geri dönüştürüyor, hem para kazanıyor
09 Aralık 2018 17:35		 Derslerini uçaktaki sınıfta işliyorlar
09 Aralık 2018 16:40
Öğrencilere iş teklifi okuldayken gelmeye başlıyor
09 Aralık 2018 16:31		 Okul bahçesini oyun alanlarıyla donattılar
08 Aralık 2018 16:47
MEB: O çocuklar taciz protestosundan dolayı ceza almadı
07 Aralık 2018 19:25		 73 yıllık okul bugün bilişimci yetiştiriyor
06 Aralık 2018 23:08
Okula yiyecek getiren öğrenci ile kantinci karakolluk oldu
06 Aralık 2018 20:47		 Öğrenciler sınıfta model uçak yapmayı öğreniyor
05 Aralık 2018 22:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Üretim ve tüketim durdu, işsizlik arttı ama büyüyoruz
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
TTK'ya 1500 işçi alınması kararı yayımlandı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
Veganlar tahıl beyinlidir 1
matematik yalan söylemez 5
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
hevayı ilah edinme 3
trollemek 1
08.12.2018 chelsea vs man.city maçı 2
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 2
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 1
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam