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Sarıyer'de şüpheli ölüm
İstanbul'da iki çocuk annesi bir kadın evinde ölü bulundu
İstanbul Sarıyer'de bir kurumda gece güvenlik görevlisi olarak çalışan Korhan G., sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Orta Çeşme Caddesi'ndeki evine gelince eşinin hareketsiz yattığını gördü.
Korhan G., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleriyle birlikte gelen sağlık görevlileri, 33 yaşındaki İrem G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bunun üzerine fenalaşan Korhan G., ambulansla hastaneye kaldırılırken, İrem G.'nin cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çiftin 12 yıl önce bugün evlendikleri ve biri 11, diğeri 2 yaşında iki çocukları bulunduğu öğrenildi.
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