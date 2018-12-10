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Ak Parti'nin Keçiören adayı netleşti
Ak Parti, Ankara Keçiören'de Turgut Altınok'u aday gösterecek.
Turgut Altınok tekrar Ak Parti saflarında 'başkan adayı' olarak boy gösterdi.
Altınok, kişisel Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştıkları fotoğrafları "Hayırlara vesile olur inşallah" notuyla paylaşarak Ankara Keçiören Belediye Başkan adaylığını duyurdu.
Turgut Altınok'un AK Parti adaylığının kesinleşmesi üzerine 19 Haziran tarihinde İyi Parti'ye katılan kızı Ayça Altınok apar topar partisinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Ayça Altınok'un rozetini takan Akşener törende onu "Efsane belediye başkanının kızı" diye tanıtmış ardından da GİK üyesi yapmıştı.
İşte Altınok'un sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj
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