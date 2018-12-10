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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira oldu
10 Aralık 2018 17:26
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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 azalışla 212,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.414,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 212,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,00 213,20 212,20 212,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.404,00 1.425,00 1.398,00 1.419,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,25 198,25 193,50 197.50
Lira (Tam) Ziynet 1.371,00 1.392,00 1.366,00 1.386,00
Yarım Ziynet 686,00 696,00 683,00 693,00
Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 342,00 347,00

Anadolu Ajansı
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