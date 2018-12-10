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Balıkesir'de kamyonla otomobil çarpıştı: 30 yaralı
Balıkesir'in Havran ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 30 tarım işçisi yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 30 tarım işçisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Mehmet Emin Karasakal idaresindeki 10 RD 147 plakalı kamyon, Fazlıca Mahallesi yakınlarında Halil Gider'in kullandığı 10 H 5966 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun kasasındaki 35 işçiden 30'u yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Havran ve Edremit'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu, çoğunun ayakta tedavi gördüğü öğrenildi.
Bu arada, Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve İlçe Belediye Başkanı Emin Ersoy, hastanede yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hakan Firik
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