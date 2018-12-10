12 ilde yoğun kar yağışı yarın başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinden başlayarak 12 ilde yoğun kar yağışı başlayacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 10 Aralık 2018 tarihi ve saat 16:00 itibariyle yapılan açıklama

Doğu Anadolu'da beklenen yağışların;

yarın (11.12.2018 Salı) Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Tunceli'nin ve Bingöl'ün kuzeyinde,

çarşamba günü ise Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Kars, Ağrı, Ardahan ve Van çevreleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda,

yoğun kar şeklinde olacağı beklendiğinden,

meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayı, kuvvetli lodos ile birlikte tipi şeklinde kar yağışı, görüş mesafesinden azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.