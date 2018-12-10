1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'den 89 bin 574 öğrenciye eğitim yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018'de her birine 250'şer olmak üzere 89 bin 574 öğrenciye 22 milyon 393 bin 500 liralık eğitim yardımı yaptı
10 Aralık 2018 17:42
Yazdır
İBB'den 89 bin 574 öğrenciye eğitim yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde okuyan şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere eğitim yardımlarını sürdürüyor.

İBB'den alınan bilgiye göre, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim yardımından faydalanmaları için başvuruları, 2 Ekim'de başladı. Öğrencilerin, başvuru işlemleri; Avrupa Yakası'nda Edirnekapı, Asya Yakası'nda ise Selimiye'deki İBB veznelerinde gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce yapılan eğitim yardımı müracaatı, 23 Kasım'a kadar sürdü. Bu süre içerisinde evraklarını eksiksiz teslim eden öğrencilerin her birine bir kereye mahsus olmak üzere 250 lira nakit ödeme yapıldı.

Yapılan yardımdan 67 bin 690 engelli, 18 bin 807 yetim, 3 bin 9 öksüz ve 68'i şehit çocuğu olmak üzere, toplamda 89 bin 574 öğrenci yararlandı.

Böylece İBB, bir yıl içinde maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere, 22 milyon 393 bin 500 liralık eğitim yardımında bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 914 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
10 Aralık 2018 19:51		 THY, İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya sefer başlattı
10 Aralık 2018 19:03
İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı
10 Aralık 2018 18:45		 Kartepe teleferiğine kavuşuyor
10 Aralık 2018 17:49
12 ilde yoğun kar yağışı yarın başlıyor!
10 Aralık 2018 17:38		 Prof. Dr. Emiroğlu: Yargısız infaz yapılarak linç edildim
10 Aralık 2018 17:29
Çinekop bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü
10 Aralık 2018 17:16		 Sosyal medyada paylaştı gündem oldu
10 Aralık 2018 17:06
Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
10 Aralık 2018 16:46		 Kayak merkezlerinde son durum
10 Aralık 2018 16:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında alınacak personel sayısını açıkladı
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
Başsavcılıktan öldürülen cerrah hakkında açıklama
Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları
Üretim ve tüketim durdu, işsizlik arttı ama büyüyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su üstünde taş sektirmek 5
pehlivan 1
herkese benden çay 3
medipol başakşehir 1
çiçek açmayan çiçekler 2
kuran ile olmayan şeytan ile beraber olur safsatası 1
hevayı ilah edinme 3
burnunu sokmak 2
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 7
trollemek 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam