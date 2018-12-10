Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında alınacak personel sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, yeni açılan merkezde tüm adliye ve bakanlık çalışanlarının eğitim alarak daha bilinçli bir adalet hizmeti sunma hakkına kavuşacaklarını söyledi.

Personel sayısındaki artışa da değinen Gül, 15 Temmuz sonrasında FETÖ üyesi olan personelin ihraç edildiğini anımsattı. Gül, şöyle konuştu:

"Bu ihraçlardan kaynaklı ve yargılamalardaki çok büyük yoğunluk sebebiyle personel alımı konusunda Bakanlığımız, hükümetimiz çok önemli mesafeler aldı. 2002 itibarıyla yardımcı personel sayısı 26 bin 274 iken bugün itibarıyla 64 bin 655'e çıkmıştır. 2018'de 7 bin 42 personel alımı için ilana çıkılmış bu işlemler devam etmektedir. Buna göre 2018 yılı sonu itibarıyla personel sayımız, 71 bin 697 olacaktır. 2019 yılı alımlarıyla beraber adliye personelimizin sayısının 79 bin olması hedeflenmektedir. Personel sayımız da arttıkça özellikle 15 Temmuz yargılamalarıyla ilgili, diğer yargılamalarla ilgili çok ciddi anlamda önemli mesafeler aldık. 81 milyonun adalet beklediği yerde daha hızlı daha iyi çalışmalar yapmak insanımızın adalete olan güvenini artıracaktır."