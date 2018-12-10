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Erdoğan ile Bahçeli yarın bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli yarın saat 16'da bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli 21 Aralık'ta bir araya gelmişlerdi.
Görüşme, 55 dakika sürmüştü. İki lider, yerel seçimde ittifak ve işbirliğini görüşmüştü.
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