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Erdoğan ile Bahçeli yarın bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek
10 Aralık 2018 17:58
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Erdoğan ile Bahçeli yarın bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli yarın saat 16'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli 21 Aralık'ta bir araya gelmişlerdi.

Görüşme, 55 dakika sürmüştü. İki lider, yerel seçimde ittifak ve işbirliğini görüşmüştü.
Memurlar.Net
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