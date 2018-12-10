1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ şüphelisi tarihçi Talha Uğurluel tutuklandı

FETÖ/PDY'nin 'medya yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak, Erzincan'a getirilen tarihçi ve yazar Talha Uğurluel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
10 Aralık 2018 18:17
Yazdır
FETÖ şüphelisi tarihçi Talha Uğurluel tutuklandı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Talha Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar sonrası tarihçi Uğurluel, İstanbul'daki evinde gözaltına aldı. Dün akşam saatlerinde Erzincan'a getirilen Uğurluel sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Talha Uğurluel, bugün sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait, kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni de geçen 23 Kasım'da Erzincan'da yürütülen soruşturmada tutuklanmıştı. Murat Yeni, savcılıkta verdiği ifadesinde o dönemde örgütün gerçek yüzünü göremediklerini ve hep vitrin olarak kullanıldıklarını ileri sürmüştü. Aralarında Talha Uğurluel'in de yer aldığı birçok kişinin toplantılara katıldığını söyleyen Yeni, şunları söylemişti:

"O döneme kadar tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu şok ortamında, birden bu insanlardan kopup, farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanımız bulunmamaktaydı. Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldım. Sohbetlerin büyük kısmı televizyon kanalında yapılırdı.

Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı

Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programını sunan 'Oktay Usta', 'Sır Kapısı' programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medyanın önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu. Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum.

Katıldığım söz konusu etkinlikleri düzenleyen kesimin daha çok FETÖ'ye müzahir işletme ve kuruluşlar olması, yine bu örgüte müzahir televizyon kanalında program yapıyor olmama bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden beklediği fayda da bundan ibarettir. Programın bütçesi kısıtlı olduğu için gittiğimiz illerde örgütün yurt ve okullarında konaklıyorduk. Masrafların bir kısmını örgüt kuruluşları ve işletmelerince karşılanıyordu."

TUTAKLANDI

FETÖ/PDY'nin 'medya yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak, Erzincan'a getirilen tarihçi ve yazar Talha Uğurluel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan'a dün akşam saatlerinde getirilen Talha Uğurluel, sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Uğurluel, bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saat 10.00'da adliyeye gönderildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Uğurluel, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Uğurluel'in tutuklanmasına karar verdi. Adliyeden saat 17.30'da çıkarılan Uğurluel, gazetecilerin "Sohbet toplantılarına katıldığınız doğru mu?" sorusu üzerine "Hepsi yalan" dedi. Neden gözaltına alındığı da sorulan Uğurluel, "Kudüs kitabını yazdığım için" diye cevap verdi. Talha Uğurluel, Erzincan'daki cezaevine gönderildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 27,050 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uşak'ta 3 askeri lise öğrencisi tutuklandı
10 Aralık 2018 19:33		 FETÖ şüphelisinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi
10 Aralık 2018 18:51
ÖKK darbe girişimi davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi
10 Aralık 2018 18:49		 Sahte kimliği iç çamaşırına gizlerken yakalandı
10 Aralık 2018 17:53
FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına ceza
10 Aralık 2018 16:38		 Sözcü gazetesinden 5 isme FETÖ'den hapis istemi
10 Aralık 2018 15:30
FETÖ sanığı vali eski yardımcısına hapis cezası
10 Aralık 2018 15:10		 Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
10 Aralık 2018 13:58
Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında karar
10 Aralık 2018 13:35		 'Mahrem imam' darbe girişimi gecesi FETÖ'cü subaylarla görüşmüş
10 Aralık 2018 13:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında alınacak personel sayısını açıkladı
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
Başsavcılıktan öldürülen cerrah hakkında açıklama
Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları
Üretim ve tüketim durdu, işsizlik arttı ama büyüyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su üstünde taş sektirmek 5
pehlivan 1
herkese benden çay 3
medipol başakşehir 1
çiçek açmayan çiçekler 2
kuran ile olmayan şeytan ile beraber olur safsatası 1
hevayı ilah edinme 3
burnunu sokmak 2
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 7
trollemek 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam