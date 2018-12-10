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Diploma denkliği için yapılacak sınavların kılavuzları yayımladı

Yükseköğretim Kurulunca, diploma denkliği için uygulanan, İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav ile Seviye Tespit Sınavı kılavuzları yayımlandı
10 Aralık 2018 18:43
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Diploma denkliği için yapılacak sınavların kılavuzları yayımladı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), diploma denkliği için uygulanan, İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav ile Seviye Tespit Sınavına (STS) ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yükseköğretim Kurulunca, "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" uyarınca seviye ve yeterlik belirleme sistemi kapsamında yapılan, "İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav" ile "Seviye Tespit Sınavı" kılavuzları yayımlandı.

Buna göre, sağlık alanlarında yurt dışı diploma denkliği için İlmi Hüviyet Tespiti, Afyon Kocatepe, Akdeniz, Erciyes, Necmettin Erbakan ve Sağlık Bilimleri Üniversiteleri tarafından yapılacak.

Mühendislik alanlarında İlmi Hüviyet Tespiti de Akdeniz, Çukurova, Uludağ, İstanbul Teknik ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri tarafından düzenlenecek.

Yapılandırılmış Klinik Sınav ise tıp doktorluğu alanında, Ankara Yıldırım Beyazıt, Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri tarafından gerçekleştirilecek.

YÖK'e diploma denklik başvurusunda bulunan ve hakkında Seviye Tespit Sınavı kararı alınan adaylar, söz konusu sınavlara başvurabilecek.

Sınav esas olarak sözlü, gerektiğinde pratik uygulama ve teorik sınav aşamalarına dayalı olarak yapılacak. Sınavlarda başarılı olabilmek için alınması gereken asgari puan 100 üzerinden 50 olacak.

Üniversiteler sınav sonuçlarını "başarılı" ve "başarısız" olarak bildirecek.

Anadolu Üniversitesince, yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için yapılacak STS, mühendislik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hukuk, Türkçe/Türk dili ve edebiyatı ile hemşirelik alanlarında yapılacak.

ÖSYM ise öğretmenlik, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanlarında STS gerçekleştirecek.

Adaylar, kılavuzlara YÖK'ün "www.yok.gov.tr" internet sitesinden ulaşabilecek.
Anadolu Ajansı
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