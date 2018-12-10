İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı

İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yeri sahiplerini zor durumda bıraktı.

İş yerlerini su basan esnaf uzun süre dükkanlarının önünde biriken suyun tahliyesi için uğraştı.

Çarşıda iş yeri bulunan Tamer Uçkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlarda aynı çileyi çektiklerini belirterek, "Ne müşteri gelebiliyor ne de buradan insan geçebiliyor, temizliği cabası. Temizliği en az 2 saat sürüyor. En alt raflara hiç mal koymuyoruz. Temizlemesi uzun sürüyor. En az 2-3 saat su gitmiyor. Yağmur komple duracak, ondan sonra su gidecek. Sermayemiz Allah'a emanet." diye konuştu.

Esnaf Mevlüt Uyganlı da yağışların ardından iş yelerinin önünde su baskınları oluştuğunu belirterek, ilgilileri çok sefer aradıklarını ancak çözüm getirilemediğini söyledi.

Erkan Akbulak da isteklerinin kanalizasyon ve altyapı sorunun çözülmesi olduğunu ifade ederek, "Burası meşhur Kemeraltı Çarşısı. Hiçbir müşteri giremiyor sokağa. Sudan dolayı girilmiyor. Ben demir koyuyorum kapılara. Yaklaşık 100 kiloluk 2 demir koyuyorum. Altına da keçe koyuyorum izolasyon için. Yaklaşık 60 santimetre su yükseliyor. Gece gittiğimizde yağmur yağdığında evden koşarak geldiğimiz oldu malları kurtarmak için. Bir şekilde su girmiş oluyor. 1982'den beri bu sorun var." diye konuştu.