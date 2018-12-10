ÖKK darbe girişimi davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, iddia makamının esasa yönelik beyanına karşı savunma yapan eski albay Adem Loğa, darbe girişimine katılmadığını savundu.

Örgüt üyesi olmadığını öne süren tutuksuz sanık Loğa, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık eski üsteğmen Fatih Rüştü Keten de savunmasında, kollukta ve mahkeme huzurunda verdiği önceki ifadelerini kabul etti.

Keten, olay günü İzmir'de bulunduğunu ve yaşananlardan akrabalarının araması sonrası haberdar olduğunu dile getirerek, amirinin verdiği emir doğrultusunda ertesi gün birliğine katıldığını kaydetti.

Birliğine gittikten sonra gözaltına alınıp tutuklandığını anlatan Keten, üzerine atılı suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklardan eski astsubay Ahmet Aslan da 15 Temmuz'da kışla nöbetçi astsubayı olarak görev yaptığını, Yüzbaşı Vural Volkan Bal'ın kışlaya giriş çıkışlara izin verilmeyeceğine yönelik emri doğrultusunda hareket ettiğini öne sürdü.

Aslan, Vural Volkan Bal dışında kimseden emir almadığını ve nöbet talimatlarına aykırı hareket etmediğini öne sürerek, savcılık makamının terör örgütüne üyelikten cezalandırılmasına yönelik talebine katılmadığını söyledi.

FETÖ ya da başka bir örgüte üye olmadığını, bir tarikat ya da cemaatle de ilişkisi bulunmadığını savunan Aslan, ByLock veya örgütün başka haberleşme programını kullanmadığını, kızının, eşinin ya da kendisinin örgütün dershanelerine ve evlerine gitmediğini bildirdi.

"Darbeyle ya da örgütle bir ilgim yoktur." diyen Aslan, beraatini istedi.

Tutuksuz sanık eski uzman çavuşlar Kadir Aslan ve Umut Coşkun ile Ahmet Seçkin Vural da FETÖ ile bir bağları bulunmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.