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FETÖ şüphelisinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan aranan kişinin evinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi
10 Aralık 2018 18:51
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FETÖ şüphelisinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bulanık ilçesinde 10 Aralık'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kişinin ikametgahında yapılan aramada, kalaşnikof tüfeği, kalaşnikof tüfek şarjörü, 25 kalaşnikof tüfek fişeği, tabanca, 2 tabanca şarjörü, 9 tabanca fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlanıldığı aktarılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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