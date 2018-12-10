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Hakkari'deki ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı
10 Aralık 2018 19:06
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Hakkari'deki ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Hakkari'de, "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Kasım'da "ihaleye fesat karıştırma" suçuyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, diğer 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, "03-10 Aralık tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1636 paket sigara, 2 bin 167 litre akaryakıt, 240 saat ve telefon ele geçirilmiş olup, 9 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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