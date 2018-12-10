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Denize düşen emekli doktor boğuldu

Emekli doktor denize düşen oltasını almak isterken boğuldu
10 Aralık 2018 19:15
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Denize düşen emekli doktor boğuldu

Antalya'da emekli doktor, denize düşen oltasını almak için girdiği dalgalı denizde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara yolu falezlerde meydana geldi. 76 yaşındaki emekli doktor Hasan Şişli, her günkü gibi balık tutmak için falezlerden denize indi. Kayalık alandan oltasını denize atan Şişli, dalgaların yüksek olması nedeniyle biranda suya kapıldı. İyi yüzme bildiği için sudan çıkmayı başaran Şişli, daha sonra oltasını almak için yeniden suya girdi. Oltasıyla kıyıya doğru yüzen Hasan Şişli, dev dalgaların arasında kayalık alana doğru sürüklendi. Diğer balıkçılar gözlerden kaybolan Şişli'ye yardım etmek için kayalık alana geldi. Dalgaların sürüklediği Şişli'yi kayaların arasında hareketsiz şekilde gören balıkçılar, yaşlı adamı güçlükle güvenli bölgeye çıkardı. Balıkçılar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgalar nedeniyle kayalık alana yanaşamayınca suya giren deniz polisleri, yaşlı adamı bulunduğu yerden kaşık sedyeye aldı. Şişli'nin cansız bedeni Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kıyıya çıkartıldı. Şişli'den geriye ise ikinci oltası kaldı. Şişli'nin barakadaki eşyalarını teslim alan polis, yaşlı adamın cep telefonundan yakınlarına ulaştı ancak acı haberi veremedi. Şişli'nin yakınları olay yerine çağrıldı. Şişli'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"İyi yüzme biliyordu"

Eyüp Kırıcı, kendisinin de kayalar üzerinde balık tuttuğunu belirterek, "Yan tarafımda kayanın üzerinde Hasan amca da balık tutuyordu. Dalgalar yüksek olunca biranda suya kapıldı. Çıktı mı diye baktım, yüzüyordu. Denizde yüzüyordu. Oltasını eline almıştı, 'Bırak oltayı gel' dedik. Dalgalar biranda sürükledi. İyi yüzme biliyordu. Kayalardan atladık çekelim diye. Gittiğimizde kayanın arkasında yüzüstü yatıyordu. Kıyıya çıkardık ama gitmişti" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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