1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uşak'ta 3 askeri lise öğrencisi tutuklandı

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltın alınan 3 şüpheli tutuklandı
10 Aralık 2018 19:33
Yazdır
Uşak'ta 3 askeri lise öğrencisi tutuklandı

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptıkları iddia edilen ve Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3 askeri lise öğrencisi ile görevden uzaklaştırılan 1 teğmenin bulunduğu 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Askeri lise öğrencileri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,599 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi
10 Aralık 2018 21:17		 Askeri Yargıtay eski üyesi hakim karşısına çıktı
10 Aralık 2018 20:50
Suriye sınırında yakalanan terörist 2 kardeş tutuklandı
10 Aralık 2018 20:46		 PKK propagandası yapan 27 şüpheli gözaltına alındı
10 Aralık 2018 20:43
Gaziler darbe gecesini anlattı
10 Aralık 2018 20:36		 Müştekiler darbecilerin vahşetini anlattı
10 Aralık 2018 20:32
Hatay'da El Kaide operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
10 Aralık 2018 20:28		 15'i tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi
10 Aralık 2018 20:14
224 sanıklı Genelkurmay çatı davasına devam edildi
10 Aralık 2018 19:57		 FETÖ şüphelisinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi
10 Aralık 2018 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında alınacak personel sayısını açıkladı
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
Başsavcılıktan öldürülen cerrah hakkında açıklama
Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
FETÖ şüphelisi tarihçi Talha Uğurluel tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yavuz dizdar 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
cüneyt çakır 1
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 1
savcı sayan 1
eugene yevhen seleznyov 2
z kuşağı 5
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 4
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
herkese benden çay 3
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam