1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aziz Kocaoğlu: Verebileceğimiz maksimum zammı yaptık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: - "(İZBAN grevi) Bu kriz ortamında, herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken, bütün kurumların kısa dönemli olsa da finans, para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir"
10 Aralık 2018 19:47
Yazdır
Aziz Kocaoğlu: Verebileceğimiz maksimum zammı yaptık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZBAN'da başlatılan greve ilişkin "Bu kriz ortamında, herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken bütün kurumların kısa dönemli olsa da finans para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir." dedi.

Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı birinci oturumunda yaptığı konuşmada, bugün greve gidilen İZBAN'da 2 yıl önce toplu iş sözleşme sürecini belediye olarak yürüttüklerini, bu sene ise bu süreci TCDD Genel Müdürlüğünün yürütmesi konusunda talebinin olduğunu söyledi.

Geçen hafta yaptıkları toplantıda toplu iş sözleşmesi sürecinde gidecekleri noktayı belirlediklerini kaydeden Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Benim bu işe müdahale etmemenin sebeplerinden bir tanesi de bugün içinde yaşadığımız sürece ister finansal darboğaz deyin, isterseniz kriz deyin, bu süreçte merkezi hükümetin toplu iş sözleşmelerinde, memura, işçiye zamlarda vermeyi düşündüğü, tasarladığı rakamın üzerinde bir emsal teşkil edecek bir karar içerisinde olmamak. Devleti, milleti koruma açısından bir düşüncem vardı. Bunu TCDD Genel Müdürüne ve heyete de açık açık ifade ettim."

Kocaoğlu, İZBAN'da yüzde 22 zam yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Yüzde 22 vermemize rağmen bugün grev başladı. Grev konusunda vatandaşların mağdur olmaması konusunda gerekli tedbirleri aldık." dedi.

Sendika üyelerinin kendilerini aşan sözler söylediğini dile getiren Kocaoğlu, "Onun da hatalı olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Sendikal mücadeleyi, hak aramayı, belli kurallar içinde yapılmasının doğru olduğuna inanıyorum. Biz İZBAN olarak ortağımızla beraber verebileceğimiz maksimum zammı yaptık. Geri kalan kısım sendikaya aittir." diye konuştu.

Kocaoğlu, İZBAN'da en kısa süre içinde grevin tamamlanması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bir an evvel hem sendika temsilcilerine hem de İZBAN ailesine hem zamlı birikmiş ücretlerini almaları konusunda hem de vatandaşın memnuniyetini artırmak için karar verip çalışmaya geçmesini istiyor ve diliyorum. Bu kriz ortamında, herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken, bütün kurumların kısa dönemli olsa da finans, para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir. Grevi sonlandırmalarını toplu iş sözleşmesini imzalamalarını istiyorum."

- Statlar

İzmir'de Bornova ve Tire Statlarını yaptıklarını belirten Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Bornova Stadı'nı yaptık Göztepe şampiyon oldu, top oynayacak yeri yoktu. Tire Stadı'nı yaptım. Şimdi merkezi hükümet de oydu buydu diye başladı Alsancak Stadı'nda, Göztepe Stadı'nda mesafe kat ediyor. Onların yaptıkları statlar bittikten sonra hallolacak. İki tane biz, iki tane merkezi hükümet yaptı. Stat yapmak İzmir Büyükşehir Belediyesinin işi değil, Gençlik ve Spor Bakanlığı diye bir bakanlık vardır, o yapar."

Kocaoğlu, tramvayın Çiğli bölgesine uzatılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,796 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Lütfü Türkkan: Sayıştay raporları tarihe not düştü
10 Aralık 2018 21:13		 Küfür eden İyi Partili vekil, TBMM'den çıkarıldı
10 Aralık 2018 20:57
Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti
10 Aralık 2018 20:54		 Erdoğan başkanlığındaki toplantı sona erdi
10 Aralık 2018 20:11
Hayri İnönü, Sarıgül'e açtığı davaları kazandı
10 Aralık 2018 19:43		 Zeybekci'den İZBAN grevi açıklaması
10 Aralık 2018 19:39
Fethi Yaşar, Hatice'nin hayalini gerçekleştirdi
10 Aralık 2018 19:36		 MHP'den EYT, ek gösterge ve af açıklaması
10 Aralık 2018 19:27
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
10 Aralık 2018 19:24		 Pervin Buldan ile Bahçeli'nin sohbeti dikkat çekti
10 Aralık 2018 19:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında alınacak personel sayısını açıkladı
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
Başsavcılıktan öldürülen cerrah hakkında açıklama
Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
FETÖ şüphelisi tarihçi Talha Uğurluel tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gel hadi gel 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 2
fake resim koyan kızlar 2
Game of Thrones 1
kültürel müslüman 3
eugene yevhen seleznyov 2
sarı yelekliler 2
kuran ile olmayan şeytan ile beraber olur safsatası 1
mutluluk veren kokular 3
mazeret izni 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam