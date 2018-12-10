|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Erdoğan başkanlığındaki toplantı sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı 1 saat 45 dakika sürdü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.
Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.
Toplantıda Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Murat Bardakçı, Mehmet Özçay, İskender Pala, Havva Hümeyra Şahin, Ümit Meriç, Rasim Özdenören, Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Soydan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
Bu haber 2,099 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI