1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan başkanlığındaki toplantı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı 1 saat 45 dakika sürdü
10 Aralık 2018 20:11
Yazdır
Erdoğan başkanlığındaki toplantı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Toplantıda Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Murat Bardakçı, Mehmet Özçay, İskender Pala, Havva Hümeyra Şahin, Ümit Meriç, Rasim Özdenören, Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Soydan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,099 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Lütfü Türkkan: Sayıştay raporları tarihe not düştü
10 Aralık 2018 21:13		 Küfür eden İyi Partili vekil, TBMM'den çıkarıldı
10 Aralık 2018 20:57
Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti
10 Aralık 2018 20:54		 Aziz Kocaoğlu: Verebileceğimiz maksimum zammı yaptık
10 Aralık 2018 19:47
Hayri İnönü, Sarıgül'e açtığı davaları kazandı
10 Aralık 2018 19:43		 Zeybekci'den İZBAN grevi açıklaması
10 Aralık 2018 19:39
Fethi Yaşar, Hatice'nin hayalini gerçekleştirdi
10 Aralık 2018 19:36		 MHP'den EYT, ek gösterge ve af açıklaması
10 Aralık 2018 19:27
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
10 Aralık 2018 19:24		 Pervin Buldan ile Bahçeli'nin sohbeti dikkat çekti
10 Aralık 2018 19:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında alınacak personel sayısını açıkladı
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
Başsavcılıktan öldürülen cerrah hakkında açıklama
Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
FETÖ şüphelisi tarihçi Talha Uğurluel tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gel hadi gel 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 2
fake resim koyan kızlar 2
Game of Thrones 1
kültürel müslüman 3
eugene yevhen seleznyov 2
sarı yelekliler 2
kuran ile olmayan şeytan ile beraber olur safsatası 1
mutluluk veren kokular 3
mazeret izni 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam