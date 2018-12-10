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Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte ek vergi getirilen ürünler

Yerli üreticileri ithalat baskısına karşı korumak amacıyla aralarında kağıt, karton, oyuncak, televizyon, banyo malzemeleri ve lavaboların da bulunduğu muhtelif ürün gruplarında ilave gümrük vergisi alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar doğrultusunda serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılacak olan ithalatlarda ürünlere göre yüzde 10 ile yüzde 30 arasında ilave gümrük vergisi alınacak. LCD televizyonlardan ve kağıtlardan yüzde 10, oyuncak bebeklere yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak.
10 Aralık 2018 20:17
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Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte ek vergi getirilen ürünler

A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "diğer ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacak. Ancak Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde dahil ülkeler menşeli eşyadan menşeinin teşviki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacak. Kararın yayım tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tesvili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde karar uygulanmayacak.

BAZI ÜRÜNLER VE ALINACAK İLAVE VERGİLER ŞÖYLE:

Oyuncak bebekler( yüzde 25), oyuncak müzik alet ve cihazları, oyuncak silahlar (yüzde 30), diğer oyuncaklar (takım ve set olanlar) yüzde 25;

Sosis, salam ve sucuklar için suni kılıf, banyo küvetleri, lavabolar,eviyeler; alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları, su depoları, sifonlar, bideler, panjurlar, menfezler, kapılar ve pencereler ile bunların pervazları,çerçeveleri,elektrik devreleri için anahtarlar, borular, kağıtlar, kartonlar, granit, yontulmuş veya kesilmiş mermer, traverten, su mermeri, (yüzde 10);

Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler, bakırdan saat ve gözlük zinciri (yüzde 18);

Teleprojektörler, video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazlar cihazla mücehhez olanlar, LCD PDP teknoloji ekranı olanlar,içinde resim tüpü olanlar(yüzde 10) vergi alınacak.

DHA
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