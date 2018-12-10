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268 yıllık tarihe boru döşediler!

Bolu'da, geçen yıl kafe olarak işletilmeye başlayan ve içinde Eskici Baba Türbesi'nin de bulunduğu 268 yıllık tarihi olan Aşağı Taşhan'ın duvarının kırılarak metal havalandırma borusunun takılması tepki çekti. Tepkiler üzerine kırık, dökük haldeki duvar alçıyla kaplandı.
10 Aralık 2018 20:21
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268 yıllık tarihe boru döşediler!

Bolu Belediyesi, Büyükcami Mahallesi'nde 600 yıllık tarihi Yıldırım Beyazıt Camisi'nin yanında olan Aşağı Taşhan'ı satın alarak orijinal yapısında restore edilmesi için proje hazırladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinlerin ardından 268 yıllık taşhanın restorasyonuna başlandı. Tarihi taşhan restorasyon çalışmasının ardından eski doğal haline kavuşturuldu. Geçen yıl restorasyon çalışmaları biten Taşhan yap, işlet, devret usulü ile Erdal Erdal isimli kişiye işletmesi verilerek kafe olarak hizmete açıldı.

TARİHE BORU SOKTULAR

Aşağı Taşhan'ın kafe olarak işletilen kısmı ile Eskici Baba Türbesi'nin de içinde yer aldığı duvarın kırılarak içinden havalandırma borusunun geçirildiği fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarihi dokuya zarar verildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Tepkilerin ardından yıkık ve kırık haldeki duvar, alçı ile kısmen düzeltildi. Ancak havalandırma borusu görsel olarak tarihi yapıyı bozdu. İşletme sahibi Erdal Erdal, havalandırma borusunun proje içinde yer aldığını ve gerekli izinlerin olduğunu söyledi.

Duruma tepki gösteren Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan ise Anıtlar Kurulu'nun duruma el atması gerektiğini ifade ederek, "Burası tarihi öneme sahip olan Eskici Baba Türbesi'nin olduğu yer. Hemen Taşhan'ın bitişiği. Arka taraf hemen kafe olarak kullanılıyor. Görüldüğü üzere eski halinde herhangi bir tahribat yok. Şu anda havalandırma borusu çıkartılarak yıkılıp, tahrip edilmiş. Burada kafe olmadan önce bu tahribat yokmuş. Daha sonra burada bir tahribat söz konusu. Çok yazık. Canımız acıyor. Bu tarihe sahip çıkılması lazım. Tarihi bir yer. Özellikle türbenin bulunduğu bir yerde ben yüksek sesle konuşmaya utanıyorum. Burada mübarek zatlar var. Burada kafenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Burada müzik çalınıyor. Çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bir an önce Anıtlar Kurulu'nun duruma el atmasını ve Bolu Belediyesi'nin de kira sözleşmesini fes etmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

DHA
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