1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekmekten çıkan cisimle şoke oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan bir kişi, sabah kahvaltısı için sofraya koyduğu ekmeğin içinden çıkan cisim ile şaşkınlık yaşadı.
10 Aralık 2018 20:25
Yazdır
Ekmekten çıkan cisimle şoke oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan bir kişi, sabah kahvaltısı için sofraya koyduğu ekmeğin içinden çıkan cisim ile şaşkınlık yaşadı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Ertuğrul M., sabah kahvaltı yapmak için ilçede bulunan bir fırından ekmek aldı. Kahvaltı hazırlıklarının ardından sofraya oturan ve ekmeği ikiye bölen genç, ekmeğin içerisinde gördüğü cisim ile şaşkınlık yaşadı.

Cismin ne olduğunu bilmediğini belirten genç, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Fırın hakkında gereğinin yapılmasını isteyen genç, "Hayatımda ilk defa gördüm. Bunun gereğinin yapılmasını istiyorum. Allah'tan yemedim. Çok değişik bir cisimdi. Bu kadar pis bir şey görmedim. Konuyu CİMER'e de yazacağım. Konunun peşini bırakmayacağım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,489 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden iki ilimiz için yoğun kar uyarısı
10 Aralık 2018 20:07		 Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
10 Aralık 2018 19:51
THY, İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya sefer başlattı
10 Aralık 2018 19:03		 İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı
10 Aralık 2018 18:45
Kartepe teleferiğine kavuşuyor
10 Aralık 2018 17:49		 İBB'den 89 bin 574 öğrenciye eğitim yardımı
10 Aralık 2018 17:42
12 ilde yoğun kar yağışı yarın başlıyor!
10 Aralık 2018 17:38		 Prof. Dr. Emiroğlu: Yargısız infaz yapılarak linç edildim
10 Aralık 2018 17:29
Çinekop bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü
10 Aralık 2018 17:16		 Sosyal medyada paylaştı gündem oldu
10 Aralık 2018 17:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında alınacak personel sayısını açıkladı
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
Başsavcılıktan öldürülen cerrah hakkında açıklama
Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
FETÖ şüphelisi tarihçi Talha Uğurluel tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gel hadi gel 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 2
fake resim koyan kızlar 2
Game of Thrones 1
kültürel müslüman 3
eugene yevhen seleznyov 2
sarı yelekliler 2
kuran ile olmayan şeytan ile beraber olur safsatası 1
mutluluk veren kokular 3
mazeret izni 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam