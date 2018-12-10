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Hatay'da El Kaide operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
Hatay'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmış El Kaide üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde tespit edilen evlerine özel harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Hasubi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.
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