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Suriye sınırında yakalanan terörist 2 kardeş tutuklandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK üyesi biri kadın 2 kardeş tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK üyesi biri kadın 2 kardeş tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye sınır hattında jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışırken yakalanan H.H. ile kız kardeşi R.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.
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