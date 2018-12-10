|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Hastanedeki 'cımbız' iddiasına inceleme başlatıldı
Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde meydana gelen cımbız iddiası ile ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.
Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde meydana gelen cımbız iddiası ile ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.
Bursa'da burnundan ameliyat olan genç kız, iddiaya göre çürümeye başlayan tamponu bir türlü doktora çıkarttıramadı. Burnundan yeşil sular ve kötü kokular gelmeye başlayınca tekrar hastaneye giden genç kıza kadın doktor; cımbız ve makas vererek, "Git tuvalette kendin çıkar" diye telkinde bulundu.
Bu durumun medya vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında inceleme başlattı.
Bu haber 1,961 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI