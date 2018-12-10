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Hastanedeki 'cımbız' iddiasına inceleme başlatıldı

Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde meydana gelen cımbız iddiası ile ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.
10 Aralık 2018 21:27
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Hastanedeki 'cımbız' iddiasına inceleme başlatıldı

Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde meydana gelen cımbız iddiası ile ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Bursa'da burnundan ameliyat olan genç kız, iddiaya göre çürümeye başlayan tamponu bir türlü doktora çıkarttıramadı. Burnundan yeşil sular ve kötü kokular gelmeye başlayınca tekrar hastaneye giden genç kıza kadın doktor; cımbız ve makas vererek, "Git tuvalette kendin çıkar" diye telkinde bulundu.

Bu durumun medya vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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