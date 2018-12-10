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Edirne'de taklit ürün satanlar yandı!

Edirne'de yeni yılın yaklaşmasıyla kur farkından dolayı kentte alışveriş yapmaya gelmesi beklenen Yunan ve Bulgar turistler için taklit ürünlere karşı savaş açıldı.
10 Aralık 2018 21:36
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Edirne'de taklit ürün satanlar yandı!

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), "2018 yılı ekonomik ve turizm değerlendirmesinin yanı sıra 2019 yılı için alınması gereken önlemler" konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Bir çok odanın başkanın katıldığı toplantıda, kur farkından dolayı kente alışverişe gelen Yunan ve Bulgar turistlerin devamlılığı konusunda önemli kararlar alındı.

"TL İBARESİ MUTLAKA YAZILMALI"

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, esnafların tarifelerinde mutlaka Türk Lirası ibaresinin yer alması gerektiğini belirterek, "En önemli konulardan bir tanesi fiyatlardaki etiketlemememiz. Restoranlarla alakalı fiyat tarifelerinin olması. Sanayideki fiyat tarifelerinin güncel hale getirilmesi. Tariflerimize TL ibaresinin mutlaka yazılması. Çünkü bazı arkadaşlarımız bilinçli veya bilinçsiz fiyat etiketi koyuyor ve sadece 3 ya da 5 yazıyor ama ne olduğu belli değil. Çünkü bölgede Euro ve Leva da sık sık kullanılan para birimleri" dedi.

"KÖKÜ KURUYANA KADAR DEVAM EDECEK"

Taklit ürünlerle savaşın devam edeceğini ifade eden Zıpkınkurt, "Bu konuyla alakalı en önemli şeylerden birisi de, şehrimizin bazı bölgelerinde taklit ürünler son günlerde görülmeye başladı. Bununla alakalı geçen haftadan bu yana her gün aralıksız Belediye, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ve Emniyet Müdürlüğü birlikte hareket ederek bu taklit ürünlerle alakalı ciddi bir mücadele başladı. Bunun kökü kuruyana kadar devam edecek. Çünkü bugün kandırılan bir müşteri bize çok pahalıya mal olacak. Bunun hepimiz bilincindeyiz. Dolayısıyla yapacağımız iş bunun takipçisi olacağız. Tüm kurumlar bu işin arkasında. İşi menbağında kurutana kadar da devam edeceğiz" dedi.

"ESNAFLAR AHİLİK İLKELERİNE UYAN İNSANLAR"

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Son zamanlarda bize de çok ciddi şikayetler geliyordu. Özellikle şehrin bazı bölgelerinde misafirlere yönelik taklit ürün satışlarına yönelik girişimlerle ilgili. Biz şunu çok iyi biliyoruz, Edirne esnafı gerçekten çok kalender, mütevazı ve bütün etik değerlere ve ahilik ilkelerine uyan insanlar. Burada uzun yıllardır bu işi yapan, dededen babadan gelenekleri sürdüren esnaf ağabeylerimiz var. Onlar da bu işin nasıl sıkıntılı olabileceğini biliyorlar. O nedenle Edirne esnafına en ufak bir lekenin gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz Edirne Belediyesi olarak önce eğitim sonra denetim dedik. Eğitmediğimiz hiçbir şeyi denetlemedik, cezasını da kesmedik. Birçok bilgilendirmeler yapıldı esnaflarımıza" şeklinde konuştu.

"OTELLER DOLU"

Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise konuşmasında, "2017 yılında otellerin doluluk oranı yüzde 11 civarındayken 2018 ilk 11 ayında bu oran yüzde 50'ye ulaştı. Az önce gelirken sadece Kasım rakamlarına baktığımda geceleme oranı 25 bine ulaştığını gördük. Bunun içerisinde yurtlar, pansiyonlar ve apartlar yok. Bu tamamen otel konseptinde olan yerler. Yine müze ziyaretçi sayılarında artış var. Geçen yılın tamamında 570 bin küsür 2018 ilk 10 ayında 830 bine çıkmış durumda ve bu giderek artıyor" dedi.

Zıpkınkurt son olarak kentteki esnafların Bulgar ve Yunanca dil kursu talebinde bulunduğunu ve bu doğrultuda dil kurslarının düzenli periyotlarda devam ettiği söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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