Diyanet'ten Ali Erbaş'ın sözlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından, Başkan Ali Erbaş'ın Mardin Hacı İsmail Kaya Camisi'nde 7 Aralık'ta sabah namazı buluşmasındaki konuşmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Erbaş'ın namaz sonrası yaptığı konuşmada Kur'an ile yaşamanın öneminden bahsettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuşmada, Peygamberimizin 'Bir topluluk Kur'an'ı okuyup aralarında müzakere etmek üzere bir araya geldiklerinde, üzerlerine huzur iner ve Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler de rahmet kanatlarını gererler (Müslim, Zikir, 38)' hadis-i şerifini zikretmiş ve Zuhruf Suresi'nin 36'ncı ayetini okumuştur. Ayet şöyledir; 'Kim Rahman'ın zikrini (Kur'an'ı) görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur.'

Bir cami sohbetinde ayet-i kerimeyi delil göstererek Müslümanları Kur'an'ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya davet edip, şeytanın tuzaklarına düşmekten, hak ve hakikat yolundan ayrılmaktan, terör ve şiddete bulaşmaktan korunmaları için uyarmak son derece tabii bir durumdur.

Konunun, her biri masum birer melek ve en değerli emanetimiz olan çocuklarımızla ilişkilendirilmesi ise kabul edilemez. Başkanlığımızın 'çocuklarımıza yönelik eğitim çalışmaları da dahil olmak üzere' bütün faaliyetlerinde dinimiz rahmet ve adalet ekseninde anlatılmakta, Kur'an'a dost nesiller yetiştirilmesi için korku değil sevgi dili kullanılmaktadır."