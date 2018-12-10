1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet'ten Ali Erbaş'ın sözlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından, Başkan Erbaş'ın cami sohbetindeki sözlerine ilişkin, "Konunun, her biri masum birer melek ve en değerli emanetimiz olan çocuklarımızla ilişkilendirilmesi kabul edilemez." değerlendirilmesinde bulunuldu.
10 Aralık 2018 21:41
Yazdır
Diyanet'ten Ali Erbaş'ın sözlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından, Başkan Ali Erbaş'ın Mardin Hacı İsmail Kaya Camisi'nde 7 Aralık'ta sabah namazı buluşmasındaki konuşmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Erbaş'ın namaz sonrası yaptığı konuşmada Kur'an ile yaşamanın öneminden bahsettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuşmada, Peygamberimizin 'Bir topluluk Kur'an'ı okuyup aralarında müzakere etmek üzere bir araya geldiklerinde, üzerlerine huzur iner ve Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler de rahmet kanatlarını gererler (Müslim, Zikir, 38)' hadis-i şerifini zikretmiş ve Zuhruf Suresi'nin 36'ncı ayetini okumuştur. Ayet şöyledir; 'Kim Rahman'ın zikrini (Kur'an'ı) görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur.'

Bir cami sohbetinde ayet-i kerimeyi delil göstererek Müslümanları Kur'an'ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya davet edip, şeytanın tuzaklarına düşmekten, hak ve hakikat yolundan ayrılmaktan, terör ve şiddete bulaşmaktan korunmaları için uyarmak son derece tabii bir durumdur.

Konunun, her biri masum birer melek ve en değerli emanetimiz olan çocuklarımızla ilişkilendirilmesi ise kabul edilemez. Başkanlığımızın 'çocuklarımıza yönelik eğitim çalışmaları da dahil olmak üzere' bütün faaliyetlerinde dinimiz rahmet ve adalet ekseninde anlatılmakta, Kur'an'a dost nesiller yetiştirilmesi için korku değil sevgi dili kullanılmaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 10,852 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bedellide 67 bin 591 erin temel eğitimleri sona erdi
10 Aralık 2018 23:51		 'Ne işçi ne memuru enflasyona ezdirmedik'
10 Aralık 2018 22:41
Vali Akbıyık'tan JÖH'e ziyaret
10 Aralık 2018 22:06		 Lütfü Türkkan: Sayıştay raporları tarihe not düştü
10 Aralık 2018 21:13
Küfür eden İyi Partili vekil, TBMM'den çıkarıldı
10 Aralık 2018 20:57		 Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti
10 Aralık 2018 20:54
Erdoğan başkanlığındaki toplantı sona erdi
10 Aralık 2018 20:11		 Aziz Kocaoğlu: Verebileceğimiz maksimum zammı yaptık
10 Aralık 2018 19:47
Hayri İnönü, Sarıgül'e açtığı davaları kazandı
10 Aralık 2018 19:43		 Zeybekci'den İZBAN grevi açıklaması
10 Aralık 2018 19:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında alınacak personel sayısını açıkladı
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
Başsavcılıktan öldürülen cerrah hakkında açıklama
MHP'den EYT, ek gösterge ve af açıklaması
Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
FETÖ şüphelisi tarihçi Talha Uğurluel tutuklandı
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12 lik çay bardağı setinden birini kırmak 1
sözlükte gün yapmaya karar vermek 5
yerel seçim 5
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 1
fake resim koyan kızlar 1
eugene yevhen seleznyov 2
Poşet ve Doğanın Korunması 3
sıcak salep 2
ahiret yok her şey mübah 2
Bira 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam