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Tarihin mistik havasında kitap okuma keyfi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı içinde bulunan ve kitapçıya dönüştürülen mekana gelenlerin kimi kitap satın alıyor kimi de burada kitap okumanın keyfini yaşıyor.
10 Aralık 2018 21:46
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Tarihin mistik havasında kitap okuma keyfi

Medeniyetler şehri Diyarbakır, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındırıyor.

Her sokağı tarih kokan Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı içinde bulunan ve kitapçıya dönüştürülen mekana gelenlerin kimi kitap satın alıyor kimi de tarihi ortamda kitap okumanın keyfini yaşıyor.

Ensar Kitabevi yöneticisi Muhammed Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Hasan Paşa Hanı içinde yer alan 800 metrekarelik alanı 2006'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünün restore et işlet devret modeli ile devraldıklarını, temizledikleri alanı 2008'de kitabevine dönüştürdüklerini ve mekanı kitapseverlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Atıl durumda olan tarihi mekanı kitabevine dönüştürmenin sevincini yaşadıklarını kaydeden Acar, 10 yıldır kentin kültürel anlamda tanıtımına bu şekilde katkı verdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

"Kitap okuyan insan cehaleti yener, kimseye zarar vermez"

Acar, şöyle konuştu:

"İnsanlar ücret ödemeden gelip kitaplarını okuyabilir. Kitap almaya gücü yetmeyen öğrenciler, istedikleri kitabı raftan alıp okuyabiliyorlar. Bu hizmet bizi mutlu ediyor. Sağladığımız ortam birçok kütüphane ortamından daha iyi. Gelenler hoşnut oluyor. Sürekli gelen gençler var. Bu hizmetimizden memnunlar. Buraya gelenler binlerce kitaba ulaşabiliyorlar. Burada güncel ve tarihi romanlar, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi piyasada olan bütün kategorilerde kitaplarımız mevcut. İsteyen istediği bölümden kitabını alıp okuyabiliyor."

Herkesi tarihi mekanda kitap okumaya ve çay içmeye davet eden Acar, bütün vatandaşların bu ortamı görmesini istediklerini anlattı.

Acar, "Mekan ile kentin kültürel atmosferine de bir katkı sunuyoruz. Bunu sunmaktan gayet memnunuz. Böyle bir ortamı bu şehre kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah uzun yıllar bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Kitap okumak önemli. Dinimizin ilk emri 'oku'dur. Bu da okumanın önemini gösteriyor. Kitap okuyan insan cehaleti yener, kimseye zarar vermez. İnsanların günde en az 10 dakika bile olsa kitap okumasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Nezih bir ortam var"

Bilgisayar mühendisi Hediye Diri de Hasan Paşa Hanı içinde yer alan kitabevini sık sık ziyaret ettiğini, tarihi bir yer olduğu için çok ilgisini çektiğini dile getirdi.

Tarihi yerleri sevdiğini anlatan Diri, "Burası çok hoşuma gitti. Burada hem kitap okuyabiliyoruz hem de beğendiğimiz kitapları satın alabiliyoruz. Nezih bir ortam var. Oturup kitap okuduğumuzda bize çay ikram ediyorlar. Sessiz ve güzel bir ortam." diye konuştu.

"Kitaplar insanın kalbine, aklına ve ruhuna hitap eder"

Emrullah Ezgin ise kitabevinde ders tekrarı yaptığını aktararak, mekanı çok beğendiğini söyledi.

"Böyle bir ortamda kitaplarla olmak bambaşka bir duyguyu ifade ediyor. Kitaplar insanın kalbine, aklına ve ruhuna hitap ettiği gibi, ortam da insanı geçmişe götürüyor." diyen Ezgin, kitapseverleri tarihi mekanda kitap okumaya davet etti.
Anadolu Ajansı
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