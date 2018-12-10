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İstanbul'da 4 define avcısı suçüstü yakalandı
İstanbul Başakşehir'de antik yerleşim alanında izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İstanbul Başakşehir'de antik yerleşim alanında izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında antik yerleşim alanlarıyla sit alanlarının defineciler tarafından kaçak kazı yapılarak tahrip edilmesinin önüne geçilmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde antik çağlardan kalma mağara ve mezarda izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan polis, 7 Aralık Cuma gecesi saat 23.00 sıralarında söz konusu bölgeyi kuşatarak baskın düzenledi.
Antik dönemden kalma mağara ve mezar odası olarak değerlendirilen yerden ışık sızdığını ve kazma, jeneratör sesleri geldiğini gören emniyet güçleri, N.B., O.K., E.T. ve E.M. isimli define avcılarını yakalayarak gözaltına aldı. Sit alanında yapılan aramalarda 1 jeneratör, 1 dalgıç pompa ve 15 metre su tahliye hortumu, 1 hilti ve 5 hilti ucu, kazma, kürek, tırmık, 20 metre uzunluğunda prizli elektrik kablosu, 20 metre uzunluğunda ucunda ampul bulunan elektrik kablosu, ayaksız vantilatör, lokma anahtar, pençe ve 3 adet tornavida ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 defineci hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı
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