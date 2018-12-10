Türkiye dünya yayıncılığında 6'ncı sıraya yükseldi

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Eskişehir Ticaret Odası (ETO)-TÜYAP Fuar Merkezi'nde yarın açılacak Eskişehir Kitap Fuarı ile ilgili bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kocatürk, geçen yıl Türkiye'de 60 bin 335 kitabın yayınlandığını kaydetti.

"Bu sayede Türkiye dünya yayıncılık sıralamasında 6'ncı sıraya yükseldi. Önümüzde 70 bin kitapla Fransa var. 11'inci sıradan 5 basamak atlayarak ülke olarak 6'nca sıraya geldik. Bu önemli bir ilerleme." ifadelerini kullanan Kocatürk, yeni neslin kitaplarla buluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kocatürk, yeni nesli başka bir alana çekebilmenin yolunun, kitaptan geçtiğine dikkati çekerek, "Bütün uzmanlar bunu söylüyor. Kitap fuarlarında hem yazarlarla hem de kitaplarla çocukların buluşması çok önemli. Dikkati dağılmış bir yeni nesil var. Kitaplara uzaktan bakıyorlar. Her çocuğun kendisine ait bir kişisel kütüphanesinin olması gerekiyor. Anne ve babalara önerim, çocukları adına kitap seçmemeleri. Çünkü çocuk seçemediğinde sevemiyor. Belki bir karikatür kitabı alacak." değerlendirmesini yaptı.

Yayıncılık anlamında gelişen Türkiye'nin, okurlukta da gelişmesi gerektiğini anlatan Kocatürk, "En önemlisi okuduğunu anlayan okuyucuların artırılması gerekiyor." diye konuştu.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Algöz de Eskişehir'e kazandırılan fuar merkezi adına emeği geçenlere teşekkür etti.

Algöz, fuarcılık sayesinde Eskişehir ekonomisinin de canlanacağını anlatarak, "Para sadece üretimin olduğu yerde kalmaz. Para, ticari sirkülasyonun olduğu yerde de kalır. Bu anlamda projenin en büyük destekçisi, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışı yarın yapılacak TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı, 11-16 Aralık'ta 170 yayınevinin katılımıyla ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak.